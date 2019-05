L'espanyola desapareguda a París portava dies ingressada en un hospital psiquiàtric

Natalia Sánchez Uribe, l'estudiant mallorquina de 22 anys que estava desapareguda des del passat dia 1 a París, va ser localitzada dissabte passat 4 de maig per una patrulla de la policia francesa, que la va trobar quan deambulava desorientada per un carrer de la capital francesa. La jove va ser traslladada al centre psiquiàtric Henry Ey, on ahir va ser reconeguda pel seu pare, segons van confirmar fonts de la Guàrdia Civil, que ha col·laborat en la recerca.

Natalia Sánchez Uribe és de Calvià, on resideix la seva família, encara que estudia en la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment estava a París amb una beca Erasmus.

Segons fonts policials, la jove va ser localitzada dissabte passat 4 de maig per una patrulla de la Policia francesa quan caminava pel carrer aparentment desorientada. Els agents, en adonar-se del seu estat, la van traslladar a un centre sanitari, però no va poder ser identificada per no portar la seva documentació.

La seva motxilla, amb el seu mòbil i el seu ordinador, havien aparegut en un parc pròxim a la universitat on estudiava, després d'haver-se denunciat la seva desaparició. La Policia francesa va alertar de la possible troballa a l'oficina consular espanyola, amb la qual mantenien contactes durant tota la setmana. L'oficina consular va informar al seu torn el pare de la jove, que portava diversos dies a París seguint de prop els treballs per a localitzar a la seva filla.

El pare de Natalia va acudir al centre sanitari on ahir va confirmar que es tractava de la seva filla i va posar punt final a la seva angoixa.