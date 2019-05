L'Iran amenaça de deixar de complir alguns compromisos de l'acord nuclear

El Govern de l'Iran va comunicar a la Xina, Rússia, França, el Regne Unit i Alemanya que deixarà de complir alguns dels compromisos establerts a l'acord nuclear signat el 2015 si no fan més esforços per protegir la República Islàmica de les sancions imposades pels Estats Units des de l'abandonament del pacte fa ara un any.

El president de l'Iran, Hassan Rouhani, va assegurar que el règim dels aiatol·lans reprendrà les activitats d'enriquiment d'urani d'alt nivell si la resta de països signataris de l'acord no compleixen en el termini de 60 dies la seva promesa de protegir els sectors petrolier i bancari de l'Iran davant de les sancions nord-americanes.

Després del missatge de Rouhani, la ministra de Defensa de França, Florence Parly, va advertir a la República Islàmica que afrontarà més sancions si no compleix els compromisos establerts en el pacte signat el juliol del 2015.

Les tensions han augmentat coincidint amb el primer aniversari de l'abandonament del pacte nuclear per part dels Estats Units, una decisió adoptada pel president nord-americà, Donald Trump, per considerar que l'Iran no estava complint els seus compromisos, que ha de frenar el de­senvolupament del seu programa de míssils i abandonar la seva influència en conflictes de la regió del Pròxim Orient.

«La nostra posició continua sent que volem respectar l'acord, especialment perquè l'Iran no tingui una arma nuclear», va defensar el ministre d'Exteriors ale­many, Heiko Maas, que va considerar que el pacte subscrit el 2015 un pilar clau per a la seguretat europea.

Noves sancions de Washington

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar la imposició de noves sancions contra l'Iran i va destacar que hi haurà més mesures llevat que Teheran canviï «en essència» el seu comportament. Les sancions afecten els sectors del ferro, l'acer, l'alumini i el coure del país centreasiàtic.