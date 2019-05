May evita assumir cap responsabilitat pel retard en la sortida de la UE

La primera ministra britànica, Theresa May, va defensar les seves converses amb els laboristes per intentar aconseguir una majoria amb la qual aprovar l'acord de retirada del Regne Unit de la UE, tot i que va evitar assumir la responsabilitat del retard assegurant que si per ella fos ja s'hauria conclòs el procés. El Brexit s'hauria d'haver consumat el 29 de març, però la falta de consens polític a Londres ha derivat en diversos ajornaments, l'últim d'ells fins a finals d'octubre. «Estem treballant en un acord que pugui aconseguir la majoria d'aquesta Cambra», va explicar May.

Per altra banda, el secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, va destacar, en el marc de la seva visita a Londres, l'«especial relació» entre els Estats Units i el Regne Unit, tot i les diferències que va reconèixer que hi ha entre els dos països en temes com l'Iran o la xarxa 5G. «Ha estat evident en les meves converses amb Jeremy Hunt, ministre d'Exteriors, i la primera ministra, Theresa May, que l'especial relació que tenim no és simplement duradora, sinó puixant», va dir Pompeo en la roda de premsa que va oferir després les dues reunions.