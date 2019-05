Sánchez es desmarca de l'article 155 en proposar Iceta per presidir el Senat

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va sorprendre en triar Miquel Iceta per presidir el Senat, cambra en què va aconseguir la majoria absoluta després de les eleccions generals del passat 28 d'abril. D'aquesta manera, Sánchez aposta per situar un perfil catalanista, defensor de l'indult als presos sobiranistes i de la negociació política amb l'independentisme al capdavant de la institució que té la capacitat d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Iceta no és senador, però pot aconseguir l'escó per designació del Parlament de Catalunya en substitució de l'expresident de la Generalitat José Montilla.

La proposta la va fer dimarts el president del Govern al primer secretari del PSC. Iceta substituirà el popular Pío García-Escudero el proper 21 de maig a la sessió constitutiva del Senat de la nova legislatura. Abans, Iceta ha de ser designat pel Parlament. José Montilla va presentar ahir mateix la seva renúncia a l'escó, i el Parlament català votarà el proper dimecres la designació del líder socialista com a senador.

El Senat va ser protagonista a l'anterior legislatura per haver aprovat per primera vegada l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, en aquest cas a Catalunya, i passarà d'aquí a unes setmanes a ser presidit per un polític poc inclinat a aquestes mesures d'intervenció.

Iceta, que accedirà al Senat per designació autonòmica, té pensat compatibilitzar, per ara, la presidència d'aquesta cambra amb el seu escó al Parlament i amb els seus càrrecs de primer secretari dels socialistes catalans i president del grup parlamentari socialista, donada la «incertesa» política a Catalunya, segons fonts del PSC.

La majoria absoluta dels socialistes al Senat després dels comicis del 28 d'abril garanteix l'elecció d'Iceta a la sessió constitutiva de la Cambra Alta el 21 de maig, mentre que al Congrés continuen els contactes per acordar la composició d'una Mesa «progressista», en què els de Sánchez no preveuen donar cabuda a ERC ni al PNB. El PSOE espera nomenar tres dels seus nou representants, entre ells el que ocuparà la Presidència, mentre que Unides Podem, PP i Cs tindrien dos membres cadascun.

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, que en alguns mitjans apareixia com a possible substitut d'Iceta abans de saber-se que el líder del PSC vol continuar sent-ho, va assenyalar que la proposta que Iceta presideixi el Senat és una «magnífica notícia, primer per a Espanya». «Expressa d'una forma molt clara el que el socialisme català ha volgut representar sempre: que és una Espanya unida, plural i diversa. Això és el que pot representar el seu paper en el Senat com a moderador», va afirmar.

El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va anunciar que el seu partit no avalarà que la cambra catalana designi senador el primer secretari del PSC. Sabrià va criticar les formes del PSC de proposar Iceta com a candidat a presidir el Senat, quan va assegurar que ERC ho va saber per la premsa: «Entenem que ja tenen els vots necessaris per tirar aquesta proposta endavant i en aquests vots no compten amb els d'ERC».

Casado, «molt preocupat»

Paral·lelament, el president del PP, Pablo Casado, va admetre que el deixa «molt preocupat» la proposta del cap de l'Executiu, quan va recordar que Iceta va parlar d'una «consulta d'independència d'aquí a 10 anys». Casado va lamentar que, precisament, Iceta encapçali la institució que té potestat per dir si s'aplica l'article 155 de la Constitució a Catalunya per deixar en suspens un Govern autonòmic. En aquest punt, va recordar que el PP compta amb representants a la cambra alta per «aplicar el 155 demà mateix», si el PSOE així ho reclamés.