Detenen 31 pedòfils per captar 145 menors a internet

La Guàrdia Civil i l'FBI han detingut 31 persones i identificat 145 menors, la majoria nenes, que havien estat captades per participar en una plataforma d'internet de videoconferències en les quals les víctimes gravaven vídeos de contingut sexual. L'operació Craven, iniciada el 2016, ha permès a la Guàrdia Civil el tancament definitiu d'aquesta plataforma a la xarxa administrada des d'Espanya i utilitzada per diversos grups criminals per aconseguir la participació de menors en activitats sexuals.

A Espanya han estat arrestades tres persones més -una d'elles detinguda fa un any a Alacant ja ha estat condemnada a 180 anys de presó- i identificats 8 menors, mentre que la majoria d'actuacions policials s'han practicat als EUA. L'arrestat a Alacant va desenvolupar la seva activitat delictiva durant anys, augmentant progressivament el nivell de perversió de les activitats sol·licitades a les seves víctimes. A l'octubre de 2018 es va realitzar un escorcoll a Getafe. L'investigat es trobava en aquell moment de viatge al sud-est asiàtic i va ser detingut al seu retorn a l'aeroport de Barajas.