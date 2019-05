Detingut per matar a cops el seu gos i llançar-lo a les escombraries a La Rioja

La Guàrdia Civil ha detingut un home a La Rioja acusat d'un delicte de maltractament animal, ja que va matar a cops el seu gos i, després, el va llançar a un contenidor d'escombraries, per la qual que es pot enfrontar a una pena d'entre 6 i 18 mesos de presó.



La Guàrdia Civil, en una nota, ha assenyalat aquest divendres que el visionat de les imatges de càmeres de seguretat ha permès constatar el maltractament que va patir l'animal abans de morir, la investigació va començar el passat 26 de març.



Ha precisat que el propietari del gos, quan passejava amb ell en braços per la plaça d'Espanya d'Autol (La Rioja), es va aproximar a un contenidor d'escombraries i va començar a colpejar-lo amb un objecte contundent, de manera violenta i en reiterades ocasions, fins a llançar-ho a l'interior del contenidor.



La detenció d'aquest home, de 40 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Autol, no es va poder fer efectiva en el moment de la seva identificació per estar ingressat en un centre sanitari, però va ser detingut a finals del mes d'abril i posat a disposició de l'autoritat judicial.





La @guardiacivil ha detenido a este mal nacido, que mata a golpes a su perro y tira su cadáver a un contenedor. Ocurrió en Autol (La Rioja). pic.twitter.com/VUI60GB4Q4 — Manuel Marlasca (@manumarlasca) 10 de maig de 2019