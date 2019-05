ERC, PSC i JxCAT es disputen la victòria a les eleccions europees, segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions europees a Catalunya, amb un 22,6% d'estimació de vot, seguida molt de prop pel PSC (22,2%) i per JxCat (21,2%), segons un sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que adverteix que hi ha un pronòstic "molt obert".

El sondeig ha estat realitzat a partir d'una enquesta telefònica a mil persones entre el 30 d'abril i el 6 de maig, i, encara que no inclou projecció d'escons, dels resultats se'n desprèn que ERC tornaria a guanyar, com el 2014, les europees a Catalunya.

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha advertit, no obstant això, que encara hi ha més d'un 32% d'indecisos i un percentatge important d'enquestats que no contesten (7,4%), de manera que els resultats estan "molt oberts".

El sondeig reflecteix que, després d'ERC, PSC i JxCat, vindrien Unides Podem - amb un 13,3% d'estimació de vot -, Ciutadans (11%), PP (4,2%) i Vox (3,2%).

Argelaguet ha explicat que l'enquesta indica que no hi ha moviment de votants "entre blocs" a Catalunya respecte a les eleccions generals del 28 d'abril, però sí que poden produir-se moviments "dins dels blocs".

En preguntar als ciutadans la seva valoració de la gestió que realitza el Parlament Europeu, es dedueix que els catalans la suspenen per poc, amb una nota mitjana de 4,82 sobre 10.

Per partits, es visualitza que els ciutadans més euroescèptics són els que donen suport a Vox (69,7%), mentre que els que aproven més la gestió del Parlament Europeu són els del PP (83,8%).

Sobre el grau d'interès que desperten en la ciutadania "els temes de la UE", el sondeig indica que un 42,1% dels catalans afirma sentir-hi "força" interès, enfront d'un 34,3% que confessa que els interessen "poc", o fins i tot "gens" (un 9,2%).

Tan sols un 13,2% per cent dels enquestats afirma que els temes europeus els interessen "molt", però quan es pregunta als ciutadans si en decidir el seu vot el 26 de maig primaran aquests temes, només el 5,2% responen afirmativament.