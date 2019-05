L'exvicepresident Alfredo Pérez Rubalcaba es troba en un estat d'«extrema gravetat»

L'ex-secretari general del PSOE i exvicepresident del Govern, Alfredo Pérez Rubalcaba, es troba en un estat d'«extrema gravetat», segons l'últim comunicat mèdic emès per l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en el qual està ingressat des de dimecres a la tarda després de patir un infart cerebral (ictus). L'exdirigent socialista és a la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI) de l'esmentat centre hospitalari, i en el comunicat mèdic del migdia de dijous l'hospital va notificar que «per desig exprés de la família» no facilitaran més informació sobre el seu estat de salut.

Rubalcaba va ser atès a la tarda de dimecres pels serveis d'emergència de la Comunitat de Madrid, després de rebre una trucada passades les sis de la tarda des del domicili del polític a Majadahonda, on va ser atès. Després d'una primera inspecció, els sanitaris del SUMMA van traslladar Rubalcaba al Puerta de Hierro.

Una vegada al centre hospitalari se li va aplicar «el protocol diagnòstic i terapèutic habitual» per als casos d'infart cerebral o ictus i a última hora de la nit de dimecres va quedar ingressat a la UCI després d'haver estat intervingut quirúrgicament.

Després de conèixer-se la notícia del seu ingrés, a més de la seva dona Pilar i dels seus nebots, van acudir al centre hospitalari per interessar-se pel seu estat diversos membres de la família socialista, com el que va ser secretari d'Organització del PSOE durant els anys de Rubalcaba al capdavant del partit, Óscar López Águeda. També hi van anar el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, l'exsecretari d'Estat per a l'Esport i exlíder del PSOE madrileny, Jaime Lissavetzky, l'excap de premsa de Rubalcaba, Lourdes Camino, i l'exdirector de Comunicació del PSOE, Rodolfo Irago.

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va arribar minuts abans de les vuit del vespre de l'hospital on està ingressat l'exvicepresident del Govern. Sánchez va avançar el seu retorn des de Romania, on participava a la cimera informal de líders de la UE, precisament a causa de l'estat preocupant de Rubalcaba.

Sánchez va voler interessar-se pel seu estat de salut i acompanyar la seva família en aquests moments, van informar fonts del Palau de la Moncloa. Allà es trobaven ja altres membres de la direcció del PSOE, com la número dos, Adriana Lastra, o el secretari d'Organització, José Luis Ábalos. Al llarg del dia també van anar arribant al centre destacades figures del socialisme com els expresidents del Govern Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va retre «un just agraïment i record» a Rubalcaba per la «intel·ligent» tasca que va desenvolupar en un «moment decisiu» per a «la derrota» d'ETA, i va mostrar el seu desig que el seu ingrés a l'hospital, després de patir un ictus, «quedi en un ensurt». El ministre va recordar que fa escassos dies, el 3 de maig, es va complir un any de l'anunci de la dissolució definitiva de l'organització terrorista, després que el 20 d'octubre de 2011 comuniqués la finalització de la seva activitat.

Marlaska va recordar que, en aquell moment, el Ministeri d'Interior estava dirigit per Alfredo Pérez Rubalcaba, «qui va fer, com la resta de ministres d'Interior del Govern d'Espanya, una intel·ligent i magnífica tasca per contribuir a la fi de l'organització terrorista».



Solidaritat de Feijóo

Paral·lelament, el president de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, va mostrar la seva «solidaritat» amb la família de l'exvicepresident del Govern. Així ho va expressar el líder dels populars gallecs en la roda de premsa posterior al Consello de la Xunta, en la qual es va solidaritzar amb «tota la gent que aprecia la talla política» del també ex-secretari general del PSOE.