Els líders de la UE començaran a negociar els alts càrrecs el 28 de maig

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va confirmar que convocarà una cimera extraordinària per al proper 28 de maig, l'endemà passat de les eleccions al Parlament Europeu, perquè els líders iniciïn les negociacions per repartir els alts càrrecs de la Unió Europea, en una discussió de la qual Espanya aspira a sortir reforçada. L'Eurocambra reclama que sigui el cap de llista del partit europeu que guanyi les eleccions el designat per rellevar Jean-Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea, però les capitals europees rebutgen qualsevol «automatisme».