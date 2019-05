Mor Alfredo Pérez Rubalcaba

L'exvicepresident del govern espanyol, exministre de l'Interior i exsecretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mort aquest divendres a Madrid. L'exdirigent del PSOE estava ingressat a l'hospital Puerta de Hierro, als afores de la capital espanyola, des de dimecres al vespre per un infart cerebral (ictus). El seu estat de salut va empitjorar dijous quan fonts de l'hospital universitari ja van anunciar que estava en situació "d'extrema gravetat". Des de llavors, destacats membres socialistes com els expresidents del govern espanyol Felipe González i José Luís Rodríguez Zapatero han visitat la seva família a l'hospital.

També el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, va abandonar abans d'hora la cimera de líders europeus de Romania el dijous i ha anul·lat la presència al míting del PSOE a Barcelona, previst per aquest divendres a la tarda. Tampoc hi assistirà la ministra de Política Territorial en funcions, Meritxell Batet. Rubalcaba tenia 67 anys i s'havia retirat de la política el 2014.

L'exvicepresident del govern espanyol durant l'època de Zapatero va ingressat a l'hospital madrileny a les 19.15 hores de dimecres després de patir un ictus al seu domicili. Va ser atès pels servei d'urgències mèdiques i traslladat al centre hospitalari, a la unitat de cures intensives (UCI) en "estat greu". Dos dies després, Rubalcaba ha mort al mateix hospital.



Mostres de suport i canvi d'agendes

Des que es va conèixer la notícia del seu ingrés d'urgència, s'han succeït múltiples mostres de suport no només des de diferents generacions de l'entorn socialista, sinó també de la resta de forces polítiques i institucions. El rei Felip VI, l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, o l'històric dirigent socialista Alfonso Guerra han parlat per telèfon amb la família. La líder del PSOE andalús, Susana Díaz, l'ha visitat, entre d'altres, segons fonts del PSOE.

La notícia de l'empitjorament de Rubalcaba també ha alterat l'agenda del president del govern espanyol. Sánchez va abandonar dijous abans d'hora la cimera de líders europeus a Romania. Va arribar a l'hospital Puerta de Hierro al vespre per mostrar el suport a la família de l'exdirigent socialista. Al centre també hi eren la vicesecretària general, Adriana Lastra, el secretari d'organització del PSOE, José Luís Ábalos, la presidenta del partit Cristina Narbona i els ministres Fernando Grande- Marlaska i Isabel Celaá. També han acompanyat la família Eduardo Madina, Trinidad Jiménez, César Luena, Juan José Laborda, Antonio Camacho i Rodolfo Ares, entre altres dirigents del PSOE.

Davant l'estat "d'extrema gravetat" de Rubalcaba, Sánchez també ha anul·lat la participació en el primer míting de campanya a Barcelona, on havia d'assistir aquesta tarda també en companyia de la ministra Batet, que també ha anul·lat la seva presència. Fonts del partit han informat en les últimes hores que Sánchez i el seu govern estan "constantment pendents" del seu estat de salut i "desitgen enviar novament tot el seu suport i estimació a la seva esposa, familiars i amics".

Durant la roda de premsa del Consell de Ministres, la portaveu en funcions, Isabel Celáa, ha lloat la figura d'Alfredo Pérez Rubalcaba i ha destacat la seva trajectòria política com a "home d'Estat". "És un polític com pocs", ha destacat Celaá, que l'ha descrit com una persona "valenta, tenaç, honrada, perseverant, de ment ràpida i amb una intel·ligència fina". Segons la portaveu del govern espanyol, Pérez Rubalcaba ha estat "un dels millors intèrprets del socialisme espanyol i europeu" i ha afirmat que era un "cercador infatigable de l'acord".

Celaá ha destacat el paper que va tenir Pérez Rubalcaba en la lluita contra ETA.Suport de totes les forces polítiques Les mostres públiques d'afecte a Rubalcaba han estat nombroses i bona part de la plana política de l'Estat les ha difós a través dels comptes personals de Twitter dels seus integrants.

Dirigents dels principals partits com la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, així com presidents autonòmics com Javier Lambán o Francina Armengol, o altres expesos pesants del PSOE com Patxi López, han expressat el seu suport a l'exministre. També han enviat ànims a ell i a la seva família el líder de Podem, Pablo Iglesias, o el de Ciutadans, Albert Rivera, i el del PP, Pablo Casado.



Llarga trajectòria política

Nascut a Solares (Cantàbria) el 1951, es va afiliar al PSOE amb 23 anys i amb 37 va ser nomenat secretari d'Educació. Amb 41 va ser ministre d'Educació i Ciència. Amb Felipe González, va ocupar el ministeri de la Presidència i Relacions amb les Corts, entre el 1993 i el 1996. El 1997 va ser escollit membre de l'executiva del PSOE i secretari de Comunicació. Amb Zapatero entraria a formar part del Comitè Federal i va tenir una participació destacada en el disseny de la campanya que va donar la victòria a l'expresident del govern espanyol.

El 2004 va esdevenir portaveu del grup socialista al Congrés i el 2006 va ser nomenat ministre de l'Interior. Ostentava el càrrec de titular d'Interior quan ETA va anunciar una treva que trencaria amb un atemptat a Barajas.També va exercir de vicepresident primer del govern de Zapatero, fins que el 2011 va convertir-se en candidat del PSOE a la presidència.

Va xocar amb Mariano Rajoy, contra el qual va obtenir un dels pitjors resultats dels socialistes. Poc després, Rubalcaba va ser elegit secretari general del PSOE, a principis de 2012, per davant de Carme Chacón a qui va guanyar al congrés del partit per un estret marge.

El 2014 va decidir abandonar la política. La seva marxa va coincidir amb l'abdicació del rei Juan Carles I. Des d'aleshores exercia de professor de Química Orgànica a la Universitat Complutense de Madrid. L'exministre va renunciar a la primera fila del PSOE després de 40 anys desenvolupant càrrecs dins del partit. Rubalcaba estava casat amb la química Pilar Goya i no tenia fills.



Ministre històric i destacat negociador

Rubalcaba ha estat un dels ministres històrics dels 40 anys de democràcia a l'Estat. Va ser ministre durant nou anys i diputat durant cinc legislatures. Peça clau als governs socialistes de González i Zapatero i també com a dirigent del PSOE. Durant els dos governs de Zapatero, Rubalcaba va negociar l'Estatut de Catalunya i també va tenir un paper destacat en la negociació amb ETA. De fet, una de les fites més reconegudes de la seva carrera política és la lluita contra l'organització terrorista. Durant la seva època com a titular d'Interior va ser quan més caps d'ETA es van detenir i quan l'organització es va veure abocada a la seva època de major debilitat, que va portar al cessament de la violència.