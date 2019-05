Trump avisa que Corea del Nord no està «preparada» per negociar amb els Estats Units

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que Corea del Nord vol negociar amb Washington, si bé va apuntar que no considera que les autoritats del país asiàtic «estiguin preparades» per a això. Així, va assenyalar que «la relació continua», tot i que va manifestar que «no creu que estiguin preparats per negociar», segons va informar la Casa Blanca a través d'una transcripció de les seves declaracions. Així mateix, el mandatari va destacar que «ningú està content» amb els últims llançaments de míssils per part de Corea del Nord, hores després que es disparessin dos projectils de curt abast.

Corea del Nord va llançar dissabte diversos coets, entre ells un míssil balístic de llarg abast, tot i que va al·legar que van ser accions «rutinàries i d'autodefensa». El dirigent nord-coreà, Kim Jong-un, va supervisar personalment aquests exercicis. La de dissabte va ser la primera prova d'un míssil balístic des dels polèmics assajos de novembre de 2017 i arriba en un moment en què les converses amb els Estats Units i Corea del Sud per reduir les tensions romanen estancades. Enmig d'aquesta situació, el govern dels EUA va confirmar la confiscació d'un vaixell nord-coreà per violar les sancions imposades.