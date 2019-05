Vox no atura la campanya per la mort de Rubalcaba

Vox no atura la campanya per la mort de Rubalcaba

A diferència dels principals partits espanyols, Vox no aturarà els actes de campanya previstos per aquest divendres i justifica que, com que és un partit nou, no ha tingut "cap contacte amb l'exministre socialista".

Per la mateixa raó, argumenten que tampoc cap dirigent del partit –que ha obtingut 24 escons a la cambra baixa- anirà a la capella ardent del Congrés per la "falta total de contacte" amb l'exdirigent socialista. El partit d'ultradreta entén que ha de ser un espai per a "familiars, amics i persones properes". En un breu comunicat, han aprofitat per donar el condol per la mort de l'exvicepresident i exsecretari general del PSOE. En canvi, PP, PSOE, Podem i Cs sí que han aturat la campanya després de conèixer la notícia.