Alfredo Pérez Rubalcaba, un home d'estat

Vull, a través d'aquestes paraules, unir-me al profund dolor que senten milions d'espanyols davant la defunció d' Alfredo Pérez Rubalcaba. Ho faig com a president del Govern, però també com a secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol. Conscient, en aquest últim cas, que la seva talla política, humana i intel·lectual el fan creditor del màxim reconeixement per part de tots els demòcrates, per sobre d'adscripcions ideològiques.

Poques vegades estarà més justificat que en el cas d'Alfredo l'atribut d'home d'Estat per definir una trajectòria política. Ja ara, abans que el temps engrandeixi encara més la seva figura, podem dir que ocupa un lloc d'honor en la història d'Espanya. El lloc que correspon, per dret propi, als més dedicats servidors de l'Estat Social i Democràtic de Dret consagrat per la Constitució. El lloc que correspon als arquitectes de la consolidació democràtica al nostre país, en una època plena de dificultats i amenaces d'involució. El lloc que correspon, en definitiva, a Alfredo Pérez Rubalcaba, figura decisiva en la lluita contra la barbàrie terrorista d'ETA des del govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero.

Així ho va entendre el Ple del Congrés dels Diputats quan, al juny de 2014, li va tributar un sincer homenatge, en el dia en què abandonava el seu escó a la cambra. Aquella ovació, de la qual vaig ser testimoni, era molt més que un comiat protocol·lari. Era el reconeixement explícit de la nostra democràcia a un parlamentari brillant, total i dialogant. Però, per sobre de tot, a algú clau per interpretar la història recent del nostre país.

El seu record estarà sempre associat a la consolidació d'una Espanya de drets i llibertats, oberta a Europa i a la modernitat. I molt especialment a la seva tasca en defensa de l'educació pública, per la qual va treballar amb enorme dedicació en els governs de Felipe González, en un temps fonamental per establir les bases del nostre estat del benestar.

Vull agrair, en nom del PSOE, les mostres de respecte, dolor i reconeixement que han fet públiques les principals forces polítiques, davant aquesta sentida pèrdua per a totes i tots els socialistes. Són el millor testimoniatge de la fortalesa de les nostres institucions democràtiques, per les quals Alfredo tant va sacrificar des d'una militància que sempre va entendre com una forma de servir la democràcia.

Sé el difícil que és trobar consol que pugui alleujar el dolor de la seva dona Pilar, de tota la seva família i dels seus amics en aquests moments. Que aquestes paraules, i totes les mostres de merescut homenatge que estan per arribar, serveixin per donar testimoniatge de la sincera gratitud que el nostre país sempre guardarà a qui ja és un dels seus fills més il·lustres, Alfredo Pérez Rubalcaba. Un autèntic home d'Estat, el record del qual no només serà part de la nostra memòria col·lectiva, sinó un exemple d'inspiració i compromís amb la causa de la democràcia i la llibertat a l'Espanya, a la qual va dedicar tota la seva vida.