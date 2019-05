Almenys 70 morts en naufragar una pastera davant de les costes de Tunísia

Almenys 70 persones van perdre la vida per l'enfonsament d'una embarcació amb migrants i refugiats davant de les costes de Tunísia, segons l'agència de notícies oficial TAP, que va confirmar el rescat de 16 supervivents. Més de 440 persones han mort aquest any intentant arribar a les costes del sud d'Europa, entre elles 257 que han perdut la vida a la part central del Mediterrani, segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM). En la seva majoria es tracta d'embarcacions que van salpar des de Líbia, país des del qual també hauria sortit la pastera que es va enfonsar davant de les costes de Tunísia, segons el diari Al Chourouk. L'Organització Internacional per a les MIgracions va explicar que es tracta del pitjor naufragi d'un vaixell amb immigrants des de gener i es produeix en moments en què estan decreixent els intents dels migrants d'arribar a Europa.