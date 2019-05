Detenen un home a l'aeroport d'Alacant per l'assassinat de la parella a Múrcia

La Guàrdia Civil va detenir a l'aeroport d'Alacant, quan pretenia fugir, l'home que dijous a la nit va matar presumptament la seva parella sentimental a la localitat murciana de Torre Pacheco. Els primers indicis apunten que la víctima, de 42 anys i nacionalitat equatoriana, va morir escanyada, encara que s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia, segons van confirmar fonts de la Delegació de Govern. L'home, també equatorià, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i, segons sembla, pretenia fugir al seu país. La víctima havia denunciat anteriorment la seva parella per maltractaments, encara que les mesures de protecció que s'havien pres en el seu moment ja havien conclòs. No obstant això, no havia acudit a la comunitat com a dona maltractada.

L'Ajuntament de Torre Pacheco va mostrar la seva «més enèrgica condemna» davant l'assassinat masclista ocorregut dijous al municipi. Com a mostra de repulsa davant del crim masclista, el consistori del municipi va convocar una concentració davant de l'Ajuntament, en la qual es va guardar un minut de silenci en solidaritat amb la família de la víctima, per expressar la consternació i el dolor en què s'ha sumit tot el poble.L'Ajuntament ha decretat aquest divendres, 10 de maig, dia de dol oficial al municipi, com a mostra del rebuig al feminicidi esdevingut en Torre Pacheco. L'alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha volgut també mostrar la seva solidaritat i condol a la família de la víctima, en nom de tota la corporació, i ha assenyalat que "els veïns estan commocionats per la notícia".