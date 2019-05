Diversos diputats opositors veneçolans denuncien pintades amenaçants a casa

Diputats de l'oposició veneçolana han denunciat a les xarxes socials que han estat amenaçats amb pintades a casa en què poden llegir-se missatges com «anem a per tu», en el marc de l'escalada de tensió a Veneçuela pel pols que el líder opositor Juan Guaidó i el president, Nicolás Maduro, mantenen pel poder. Les cases de diversos opositors i els seus afins, així com d'organitzacions, han aparegut en els últims dies amb amenaces en forma de grafit als estats de Miranda, Táchira, Mèrida, Apuri i Lara.

«Anem per la diputada», es llegeix en una paret de la urbanització on viu Maria Beatriz Martínez, parlamentària opositora per l'estat de Portuguesa, segons la fotografia que ella mateixa ha difós per Twitter. La seva companya Milagros Eulate ha rebut el mateix missatge. «Ha aparegut un recordatori d'amenaça cap a la meva persona al bloc on resideixo a Catia La Mar», va explicar a la mateixa xarxa social. «William, anem per tu. Et tenim vigilat», diu la frase pintada a la casa materna del també diputat William Dávila a Mérida. Dávila va denunciar que dies abans que rebés aquesta amenaça el Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (Sebin) «va estar fent fotos».

Per altra banda, Guaidó va denunciar una nova apagada elèctrica a l'estat veneçolà de Zulia, al nord-oest del país. «Tot Zulia està sense llum mentre el grup corrupte i incapaç que va causar aquesta tragèdia segueix amagat, ocupat del seu enfonsament intern», va explicar a través del seu compte a la xarxa social Twitter.

Per part seva, el Departament del Tresor dels EUA va afegir a la seva llista de sancionats dues empreses i dos vaixells per la seva col·laboració amb el Govern de Nicolás Maduro, al qual els Estats Units ja no reconeix com a autoritat legítima de Veneçuela. Es tracta de les empreses Monsoon i Serenity, dedicades les dues al trànsit marítim, i dels vaixells León Díaz, un petroquímic, i Ocean Elegance, un petrolier, tots dos amb bandera panamenya.