Els euroescèptics de Nigel Farage guanyarien les europees al Regne Unit

El Partit del Brexit, fundat per l'euroescèptic Nigel Farage, surt com a favorit per a les properes eleccions europees al Regne Unit, en què podria obtenir un 29 per cent dels sufragis i desbancar les dues principals formacions polítiques. Farage, antic líder del Partit de la Independència del Regne Unit (UKIP), capitalitzaria el vot de descontentament pel retard en el procés de divorci amb la UE fins al punt de situar-se com el rival a batre en unes eleccions que, si s'haguessin complert els terminis del Brexit, no s'haurien d'haver celebrat.

Segons un estudi publicat pel diari Financial Times, el Partit del Brexit obtindria el 29 per cent dels sufragis. Més de la meitat dels seus votants procedirien del Partit Conservador, segons el rotatiu, que vaticina una fugida de vots massiva per a la formació de la primera ministra, Theresa May. En concret, més de dos terços dels antics votants conservadors planegen canviar-se de partit en les properes eleccions. Els tories europeistes s'inclinen principalment per liberaldemòcrates, verds i pel nou partit Canvi Regne Unit.

Els laboristes, per la seva banda, perdrien el 13 per cent dels votants que els van donar suport a les eleccions generals de 2017, majoritàriament per fuites cap al Partit del Brexit i l'UKIP.

Per part seva, el Partit Liberal-demòcrata s'ha apropiat de l'eslògan més corejat a les manifestacions proeuropees («A la merda el Brexit») i està pujant a les enquestes amb aquest missatge directe estampat en milers de fullets electorals, davant de la indefinició dels laboristes i l'estat del negació en què viuen els conservadors.

Animat pel recent èxit a les eleccions locals, en les quals van guanyar més de 700 regidors, el líder liberaldemòcrata, Vince Cable, s'ha proposat deixar la política als seus 76 anys amb un resultat espectacular. «Hem estat el partit més proeuropeu durant 50 anys i la gent agraeix a hores d'ara la nostra claredat i el nostre compromís», va afirmar.