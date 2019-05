L'Iran adverteix als EUA que no negociarà sobre el seu programa nuclear

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va assegurar que no negociarà amb els Estats Units, després que el president nord-americà, Donald Trump, oferís aquesta possibilitat, i alhora va descartar que sigui probable un enfrontament militar. Dijous, Trump va instar les autoritats iranianes a seure a dialogar amb ell per acordar un desmantellament del seu programa nuclear i no va descartar una confrontació militar entre els dos països per l'escalada de tensions.

A més, el Comandament Central dels Estats Units va informar del desplegament d'avions bombarders B52 de la Força Aèria en una base nord-americana a Qatar per les amenaces que percep de la República Islàmica. «No hi haurà converses amb els americans i els americans no s'atreviran a fer cap acció militar contra nosaltres», va afirmar el sotsdirector d'Afers Polítics de la Guàrdia Revolucionària iraniana, Yadola Yavani. «La nostra nació veu Amèrica poc fiable», va afegir.

Milers d'iranians van participar ahir en manifestacions promogudes per les autoritats per expressar el seu suport al Govern en la seva decisió d'abandonar alguns dels compromisos adoptats en el marc de l'acord nuclear de 2015 si la resta de països signants del pacte no l'ajuden davant les sancions nord-americanes. La cadena de televisió estatal va mostrar milers d'iranians manifestant-se a Teheran i altres zones del país. «Amèrica ha de saber que les sancions no tenen efecte», van cantar els manifestants.