Mor Alfredo Pérez Rubalcaba dos dies després de patir un ictus

L'exvicepresident del Govern i exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba va morir ahir als 67 anys a causa de l'ictus que va patir dimecres, segons va comunicar Gregorio Martínez, portaveu de la família. La capella ardent del polític socialista es va instal·lar a partir de dos quarts de nou del vespre al Congrés dels Diputats, del qual va ser membre durant més de dues dècades.

A la porta de l'hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Martínez va agrair, en nom de la seva dona, Pilar Goya, del conjunt de la seva família, dels seus companys de la universitat, dels seus alumnes i del conjunt de la família socialista, les mostres de respecte i d'afecte que havia tingut durant els dos últims dies. De la mateixa manera, Martínez, que va ser cap de Gabinet de Rubalcaba en la seva etapa al Ministeri d'Interior, va agrair a tot l'equip de l'hospital les seves atencions, dedicació i la professionalitat en el tracte que havien dispensat al polític durant els dos dies d'ingrés.

Els Reis van acudir a la capella ardent per donar el condol a la vídua, mentre els ciutadans reunits a les portes del Congrés van rebre entre esbroncades el líder del PP, Pablo Casado, en arribar a la cambra baixa, mentre que van aplaudir el secretari general de Podem, Pablo Iglesias; l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, i el candidat del PSOE a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo. També entre aplaudiments va ser rebut l'expresident del Govern Mariano Rajoy per alguns dels centenars de persones que s'agrupaven des de minuts abans de l'arribada del fèretre davant de les portes del Congrés, separats per tanques de seguretat.

El fèretre de l'exdirigent socialista va arribar al Congrés dels Diputats per la porta dels Lleons sobre les espatlles d'un grup de policies espanyols i de guàrdies civils amb l'uniforme de gala, ja que fou ministre d'Interior. Va rebre les restes de Rubalcaba la presidenta en funcions de la cambra baixa, Ana Pastor, el president del Govern en funcions i líder dels socialistes, Pedro Sánchez, la seva vídua, Pilar Goya, membres de la mesa de la diputació permanent i d'altres autoritats i dirigents socialistes. La capella ardent també estarà oberta avui fins a les dues de la tarda.

El Govern va aprovar un reial decret pel qual decreta un dia de dol oficial per la mort de l'exvicepresident. El dol oficial va entrar en vigor a les vuit del vespre d'ahir i s'allargarà fins les dotze de la nit d'avui. Durant aquest període les banderes onejaran a mig pal a tots els edificis públics i bucs de l'armada.

A diferència dels principals partits espanyols, VOX va decidir no aturar els actes de campanya en assegurar que, com que és un partit nou, no ha tingut «cap contacte amb l'exministre socialista». Per la mateixa raó, van argumentar que tampoc cap dirigent del partit anirà a la capella ardent del Congrés per la «falta total de contacte» amb l'exdirigent socialista. El partit d'ultradreta entén que ha de ser un espai per a «familiars, amics i persones properes».

Rajoy va retre homenatge a l'exvicepresident del Govern recordant el que deien militants del Partit Popular: «A nosaltres el que ens cal és un Rubalcaba». Va afegir que l'exministre d'Interior ha estat una de les personalitats «més importants» de la recent història d'Espanya. Per part seva, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va posar en valor la trajectòria de Rubalcaba d'«entrega autèntica al servei d'Espanya».