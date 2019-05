Trump assegura que no té «pressa» per tancar un acord comercial amb la Xina

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que no té «pressa» per tancar un acord comercial amb la Xina, després que ahir entrés en vigor l'augment dels aranzels del 10% al 25% a 177.846 milions d'euros en importacions de productes xinesos. «Les converses amb la Xina segueixen d'una forma molt agradable. No hi ha cap necessitar d'afanyar-se, ja que la Xina està pagant uns aranzels del 25% als Estats Units per 250.000 milions de dòlars de béns i productes», va assenyalar el president nord-americà al seu perfil oficial de la xarxa social Twitter.

Els aranzels elevats se sumen als que ja estaven aprovats sobre importacions per valor de 44.461 milions d'euros. «Aquests pagaments massius van directament al Tresor dels Estats Units i el procés per aprovar nous aranzels sobre els 325.000 milions de dòlars restants ja ha començat», va afegir.

Així mateix, Trump, que va quantificar els ingressos anuals per aranzels en més de 88.923 milions d'euros, va assegurar que generen «més riquesa per al país que un tracte comercial fenomenal de qualsevol tipus».

El Ministeri de Comerç de la Xina va afirmar que espera que els Estats Units puguin reunir-se amb la Xina per resoldre el problema a través de la cooperació i la consulta. El secretari del Tresor dels Estats Units, Steven Mnuchin, i el representant de Comerç dels Estats Units, Robert Lighthizer, han acordat continuar les converses comercials amb la Xina en les properes hores.