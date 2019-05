Els EUA augmenten els contactes amb oficials de l'Exèrcit veneçolà

Els contactes dels Estats Units amb oficials de l'Exèrcit veneçolà han augmentat després de l'intent d'alçament, conegut com a Operació Llibertat, per deposar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, segons va admetre un alt càrrec nord-americà. Les autoritats de l'Executiu del president dels EUA, Donald Trump, també han estat en contacte amb l'exgeneral veneçolà Manuel Cristopher Figuera, excap del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (Sebin), qui va retirar el seu suport a Maduro.

Figuera va afirmar la setmana passada que va decidir retirar el seu suport al president després de descobrir que «moltes persones de la seva confiança estaven negociant a la seva esquena». «Però no negociaven pel bé major del país, ho feien pels seus propis i mesquins interessos», va destacar. «No es pot viure en la misèria en un país tan ric, aquesta generació que està a la infància creixerà amb les mancances que produeix la mala alimentació i aquest dany és irreversible», va afegir.

Paral·lelament, la Casa Blanca ha posat en marxa una iniciativa diplomàtica per avisar les companyies estrangeres que estiguin negociant amb el Govern de Veneçuela que podrien ser objecte de sancions, en particular les que es dediquin als àmbits de seguretat o defensa. El missatge, segons un alt càrrec de l'administració nord-americana és, textualment, que «vagin amb compte». Una font oficial, sota condició d'anonimat, va explicar que «si ets una companyia russa que estàs fent negocis amb ells, ja sigui subministraments o peces de recanvi, o si ets una companyia espanyola que dóna material a l'Exèrcit o als serveis de seguretat de Veneçuela amb qualsevol producte, seràs objecte de sancions».

Les mesures van ser anunciades el passat divendres pel Departament del Tresor i afecten qualsevol empresa, tant nord-americana com estrangera, començant per dos vaixells de càrrega que transportaven cru veneçolà a Cuba. «Ens reservem el dret a prendre mesures addicionals si Cuba segueix subministrant material addicional a Veneçuela a canvi de petroli», va avisar per la seva banda el secretari del Tresor, Steven Mnuchin.



Boicot a Internet

Així mateix, el Govern nord-americà prepara sancions contra les entitats estrangeres responsables de tallar l'accés a Internet al país cada vegada que parla el líder opositor i autoproclamat «president encarregat» del país, Juan Guaidó.

Per part seva, el segon vicepresident de l'Assemblea Nacional (AN) de Veneçuela, Stalin González, va denunciar «la fustigació i persecució» que existeix contra més de 15 diputats a almenys tretze estats del país «Hi ha patrulles del Sebin acovardint i perseguint i fins i tot fins a les escoles d'algun dels fills dels nostres diputats, una pràctica totalment feixista. Res d'aquesta persecució canviarà la realitat i el país que vivim cada un», va explicar González en un vídeo divulgat per l'AN a través del seu compte de Twitter.

El segon vicepresident de l'AN va detallr que diversos habitatges dels diputats han estat pintats amb grafits en els quals s'assenyala que estan sent buscats, així com que els domicilis estan sent vigilats pel Sebin.