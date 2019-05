Vint-i-tres arrestats per extorquir utilitzant com a esquer anuncis de contactes sexuals

Agents de la Policia Nacional han detingut a València i Terol 23 persones que presumptament formaven part d'una organització criminal dedicada a cometre delictes d'extorsió utilitzant com a esquer anuncis de contactes sexuals a pàgines web. Amb l'operació s'han aclarit un total de 80 denúncies interposades a 24 províncies diferents. Les víctimes suposadament rebien amenaces de fer públic que eren usuaris de pàgines de contactes si no abonaven grans quantitats de diners, pagaments que finalment feien per «por» i «vergonya», segons va informar la Policia Nacional en un comunicat. L'operació, desenvolupada a València i Terol, ha permès desmantellar una xarxa que va arribar a obtenir 100.000 euros mitjançant aquestes extorsions.

La investigació es va iniciar el 2018, quan es van interposar les primeres denúncies. Les víctimes van explicar que havien contactat amb dones a través d'aanuncis publicats a pàgines web de contactes. Van afirmar que elles els van enredar per continuar les converses per un altre telèfon i així concertar una cita. Posteriorment, els denunciants començaven a rebre trucades on els exigien diners pel temps que havien estat parlant a través de l'aplicació de missatgeria instantània.