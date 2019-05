La colònia Donald Trump a Israel ja està en marxa

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va anunciar durant el Consell de Ministres la ubicació exacta de la colònia jueva als Alts del Golan sirians ocupats per Israel que portarà el nom del president nord-americà, Donald Trump, precisament per agrair al mandatari nord-americà el reconeixement de la sobirania israeliana sobre aquest territori.

A més, va recordar que ja s'ha complert un any des del reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel per part dels Estats Units. «Valorem molt aquesta històrica decisió del president Trump i també valorem molt la seva històrica decisió de reconèixer la sobirania israeliana sobre els Alts del Golan», va destacar Netanyahu.

La comunitat serà mixta, amb religiosos i laics, i acollirà unes 120 famílies. Estarà situada al nord d'aquest territori, al mateix lloc on es va projectar el 1992 crear un altre assentament que finalment no es va materialitzar. Ara mateix hi ha 33 colònies al Golan i la majoria daten del període entre 1967 i 1977. Hi viuen unes 50.000 persones, de les quals 23.000 són jueus i 27.000 no jueus.