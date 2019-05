La fiscalia sueca reobre el cas per presumpta violació contra Julian Assange

La fiscalia de Suècia ha anunciat que reobrirà el cas per presumpta violació contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que es va tancar el 2017 mentre l'australià era a l'ambaixada equatoriana a Londres.

Ara que Assange ha perdut la protecció equatoriana i compleix condemna al Regne Unit per vulnerar les condicions de la seva llibertat condicional, Suècia aposta per tornar a intentar la seva extradició per presumptes delictes de caire sexual que es remunten a l'any 2010. D'altra banda, l'Equador ha decidit entregar als Estats Units tot el material informàtic que va deixar a la seva ambaixada londinenca el fundador de Wikileaks, una decisió que el seu advocat, Baltasar Garzón, ha descrit com una vulneració dels seus drets.