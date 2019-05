Un menor de Màlaga agredeix la seva mare per no deixar-lo jugar als videojocs

Un menor de 17 anys ha estat detingut per la Policia Local de Màlaga per presumptament agredir la seva mare per no deixar-lo jugar als videojocs. L'incident va tenir lloc setmanes enrere a la zona centre de la capital cap a les 14.30 hores de la tarda. La sala de la Policia Local (092) va mobilitzar una patrulla d'agents que treballaven de paisà després de rebre la trucada d'una dona que assegurava haver estat colpejada pel seu fill durant una discussió domèstica. En arribar, la víctima va explicar als agents que el noi es va posar furiós amb ella perquè li havia prohibit jugar als videojocs fins al punt que el noi li va donar un cop de peu que va provocar que la seva mare es desplacés i copegés amb un moble i després li va donar un cop de mà a la cara que li va trencar les ulleres.

Les fonts afegeixen que, després de l'incident, el noi va abandonar la residència familiar sense dir el seu destí. Tot i que la dona va rebutjar assistència mèdica, sí va traslladar als policies la seva intenció de denunciar els fets, de manera que aquests van iniciar un dispositiu per localitzar el menor amb la descripció que havien obtingut del mateix. Un cop interceptat, el jove va declarar que la seva mare li havia trencat un plat al cap, versió que no va impedir que els agents l'arrestessin per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit familiar. Malgrat que va ser traslladat a un centre mèdic per al seu reconeixement, el jove es va negar a ser atès.