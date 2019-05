Posa droga a la beguda de dues noies que van acabar a l'hospital

Hospital on van ser ateses les noies.

Agents de la Policia Local han detingut un home acusat d'introduir una substància en la beguda de dos joves que van acabar sent ateses a l'hospital en patir vòmits, tremolors i fins i tot una d'elles no podia tenir-se en peu, segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat. Els fets van succeir en un local d'oci de València, on les víctimes van coincidir amb dos homes, un conegut d'una d'elles.

L'arrest es va produir cap a les 7.40 hores de diumenge. Al detingut, de 40 anys, se'l considera presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els agents van observar a una dona "en aparent mal estat" al carrer Eugenia Viñes de València, que va reclamar la presència policial quan va veure passar a la patrulla. En aquell moment eren les 3.45 hores.

Els policies es van entrevistar amb la dona, de 25 anys, que va denunciar com moments abans quan era en un local d'oci al costat d'una amiga i dos homes, un d'ells conegut de l'altra víctima, li havia introduït alguna substància a la Copa de cadascuna d'elles.

La dona va declarar que en beure va sentir un gust amarg i que, arran d'això, va començar a trobar-se "marejada i amb angoixa", a més de "feble", fins que van poder sortir de la discoteca i van reclamar auxili policial.

La patrulla va requerir un servei mèdic per atendre les dues dones i va demanar col·laboració al servei de seguretat privada del local d'oci per localitzar els dos homes, als que van trobar i als que van identificar les víctimes.

La patrulla va practicar un registre del detingut al qual li va trobar una bossa de plàstic amb nou pastilles així com una altra amb cocaïna i la quantitat de 115 euros. A continuació, es va presentar al lloc dels fets el pare d'una de les víctimes al que va cridar la Policia Local.

Una de les dones va manifestar el seu desig de presentar denúncia i ambdues van ser traslladades a l'Hospital Clínic després de vomitar en diverses ocasions i patir tremolors. Una d'elles, "amb prou feines podia tenir-se en peu".

La patrulla actuant també va revisar el vehicle del detingut, que estava estacionat als voltants, i va localitzar una altra bossa de plàstic que contenia una substància en pols de color marró amb un pes total de 0,44 grams i la quantitat de 90 euros.