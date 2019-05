Un salt massiu a la tanca de Melilla deixa 4 guàrdies civils i 4 immigrants ferits

L'associació de drets humans Prodein de Melilla va elevar ahir a 4 el nombre d'immigrants ferits després d'un salt massiu a la tanca de la ciutat, on fins a 52 persones van aconseguir trepitjar territori espanyol. Per altra banda, el president de Melilla, Juan José Imbroda (PP), va mostrar el seu suport als també 4 guàrdies civils ferits en l'episodi i va criticar que «només siguin noticiables els immigrants lesionats» mentre Vox va demanar la deportació d'aquestes 52 persones per haver accedit «il·legalment» a Melilla.

El president de Prodein, José Palazón, va assegurar que «de les 52 persones que van entrar a Melilla», quatre van ser traslladades al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) de l'Hospital Comarcal. Segons Palazón, «tenen talls i ferides causats per les ganivetes marroquines i la tanca espanyola». La Delegació del Govern, en canvi, havia informat que només un havia estat evacuat a un centre mèdic amb talls a les extremitats mentre un altre havia estat detingut per la Guàrdia Civil per atemptat contra un agent de l'autoritat.

D'altra banda, el president de Prodein va assenyalar que «no hi ha senyals que els hagin de deportar de moment», davant la possibilitat que poguessin ser repatriats al Marroc com ha passat en altres salts, quan es va acusar els immigrants d'utilitzar la violència per a accedir a territori espanyol.



El president de la Ciutat Autònoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), va lamentar que després del salt no s'hagi destacat que quatre guàrdies civils van resultar ferits en intentar frenar «l'allau d'un centenar de subsaharians», dels quals 52 van aconseguir arribar a la ciutat autònoma. Imborda va donar suport als agents ferits. «El meu suport i solidaritat amb ells» va indicar, per a afegir que «sembla que només és noticiable si els lesionats són immigrants». Per altra banda, Vox Melilla es va mostrar partidari de la deportació dels immigrants que accedeixen irregularment a territori espanyol.