González creu que és el «moment» de recuperar l'equip de Rubalcaba

L'expresident del Govern Felipe González va demanar ahir que el PSOE aprofiti la defunció d'Alfredo Pérez Rubalcaba per fer una «reflexió interna» i «tornar a integrar talent» de persones pròximes. González va reivindicar el valor de la lleialtat als projectes, no a les persones que, al seu judici, practicava Rubalcaba, i de «no callar i dir-te tot el que pensava», en una entrevista a Antena 3 en la qual va admetre que compartia amb ell la «sensació de tristesa» per veure que noms com Elena Valenciano i José Blanco eren apartats.

«No és el moment d'avaluar això, però és un bon moment per tornar a integrar talent», va defensar, convençut que aquest és «un bon moment de reflexió interna en l'àmbit de partit per l'emoció autèntica i compartida» que ha viscut el PSOE amb la mort de Rubalcaba.

Després d'assegurar que no esperava una reacció de reconeixement i respecte com la que s'ha produït, González va recordar que el mateix Rubalcaba deia que «sabem enterrar».