Alt risc d'abocament de fuel després de l'incendi d'un vaixell a 25 milles de Mallorca

El vaixell mercant 'Gran Europa', incendiat a unes 25 milles de Mallorca, porta en el seu celler 1.843 cotxes i el risc d'abocament és molt elevat. La intenció és portar el vaixell fins al port de Palma per contenir la possible marea negra i buidar en un recinte controlat. La presidenta del Govern en funcions, Francina Armengol, ha suspès part de la seva agenda de campanya per seguir l'evolució del sinistre.

L'incendi del mercant a 15 milles de Cabrera ha obligat a activar el pla Cambal, per risc de contaminació d'aigües marines. Després de realitzar una avaluació d'urgència, els experts han indicat que la mesura més convenient per contenir l'abocament és traslladar-lo al Port de Palma.

L'incendi s'ha declarat aquest dimecres al vaixell mercant 'Gran Europa' amb 25 tripulants a bord. Dos helicòpters i tres embarcacions de Salvament Marítim s'encarreguen de les tasques d'extinció. El vaixell pertany a la naviliera Grimaldi, la mateixa propietària del vaixell 'Sorrento' incendiat fa uns anys.

Fins al moment 14 tripulants han estat evacuats en l'helicòpter 'Helimar 205' de Salvament Marítim fins al vaixell de l'Armada 'Martín Posadillo', que s'ha sumat a les tasques de suport, on han rebut assistència sanitària encara que el seu estat, segons les primeres informacions, no és greu. Els altres deu membres de la tripulació, inclòs el capità del Gran Europa, romanen en l'embarcació col·laborant en les tasques d'extinció de l'incendi.

Cap a la zona es dirigeixen també el remolcador d'altura 'SAR Mesana', que té previst arribar a primera hora de la tarda, i el vaixell anticontaminació 'Clara Campoamor'.



183 metres d'eslora i 20 anys d'antiguitat



La Delegació del Govern a Balears ha precisat que els responsables de l'operatiu es centren ara en extingir les flames i refredar el vaixell de càrrega i preparen, per si fos necessària, l'operació de remolc del vaixell fins al port de Palma.

El 'Gran Europa' és un 'car carrier' de 183 metres d'eslora amb bandera italiana de la naviliera Grimaldi Lines de 20 anys d'antiguitat. El vaixell de càrrega, que s'entra detingut unes 15 milles de Cabrera, el Parc Nacional al sud de Mallorca, havia partit del port italià de Salern, al sud de Nàpols, i el seu destí era el port de València.

En prevenció de possibles abocaments tòxics del vaixell incendiat s'han activat els plans preventius autonòmics i estatal. La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha suspès un acte de campanya electoral per seguir el desenvolupament de l'operació contra l'incendi, han informat fonts del PSOE.