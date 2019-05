Bayer haurà de pagar 2.000 milions a una parella per un producte cancerigen

El grup químic i farmacèutic alemany Bayer va caure ahir a la borsa després d'una nova sentència a Califòrnia contra l'herbicida Roundup de Monsanto, que conté glifosat.

Les accions de Bayer van perdre al tancament de la negociació un 2%, fins a 55,33 euros, però després de l'obertura van arribar a caure gairebé el 5%, fins al nivell més baix des de 2012. Un jurat popular d'Oakland (Califòrnia, EUA) va ordenar a Monsanto, propietat de Bayer, pagar 2.000 milions de dòlars (uns 1.800 milions d'euros) a una parella d'avis, en considerar que un herbicida a base de glifosat va ser la causa del seu càncer.

Es tracta de la tercera decisió dictada contra l'empresa als Estats Units per aquesta qüestió.

En el primer judici el jurat va fallar el pagament d'una indemnització de 289 milions de dòlars l'agost de l'any passat, tot i que posteriorment una jutgessa de Sant Francesc va rebaixar la compensació a 78 milions.

En un segon judici a finals de març d'aquest any, Monsanto també va ser condemnada a pagar una quantitat similar. Bayer podria acabar pagant més de 10.000 milions de dòlars en acords per tancar litigis relacionats amb el glifosat, indica Bryan Garnier, després que l'empresa perdés el seu tercer judici consecutiu relacionat amb aquest herbicida, informa EFE Dow Jones. Encara que és probable que Bayer no pagui la indemnització de 2.055 milions de dòlars que un jurat de Califòrnia li va ordenar desemborsar el dilluns, haurà de resoldre la resta de casos i podria costar almenys 5.000 milions de dòlars, afegeix la corredoria.



Més de 13.000 demandes

Bayer s'enfronta a unes 13.400 demandes als Estats Units contra l'herbicida Roundup de Monsanto, que va ser adquirit per Bayer el juny de l'any passat per 63.000 milions de dòlars (uns 56.250 milions d'euros al canvi actual) i des de llavors les seves accions van perdre gairebé la meitat del seu valor.

El fabricant de l'aspirina té ara una capitalització borsària d'uns 51.000 milions d'euros, menys del que va pagar per Monsanto. Molts analistes consideren que Bayer va infravalorar els enormes riscos que implicava la compra de Monsanto. Bayer es va mostrar decebuda amb aquesta nova decisió judicial i va dir en un comunicat que recorrerà el veredicte. L'Agència de Protecció Ambiental nord-americà (EPA) va reafirmar al començament de maig que l'herbicida de Monsanto és segur per a les persones i no és cancerigen si es fa servir com indica el fabricant.

La conclusió de les autoritats de protecció ambiental nord-americanes es basen en una base de dades de més de 800 estudis sobre el glifosat i els herbicides de Bayer que contenen glifosat. No obstant això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va considerar el 2015 que el glifosat pot ser cancerigen.



El nombre es pot reduir

Els analistes esperen que el nombre probablement es reduirà a l'apel·lació, tot i que l'empresa s'enfronta a altres reclamacions similars, que augmenten el seu risc de litigi.

Mentrestant, segons un analista de Baader Helvea, augmenta la probabilitat que Bayer es converteixi en un objectiu per als inversors activistes o un objectiu d'adquisició.

Monsanto va perdre un veredicte de 289 milions de dòlars al procés d'assaig contra el càncer de març, Bayer va perdre la segona prova sobre el Roundup de reclamacions. Bayer esperava recórrer a la ciència per establir la seguretat del seu herbicida Roundup, però clarament no va poder contra un bon advocat després que un jutge adjudiqués més de 2.000 milions de dòlars en danys i perjudicis a una parella que va afirmar que el producte va contribuir al seu càncer.



Error de càlcul

El veredicte, el tercer en possiblement milers de casos que involucren l'herbicida elaborat a força de glifosat, és el recordatori més cru que la química-farmacèutica alemanya es va equivocar greument a l'hora d'avaluar els riscos d'adquirir el fabricant del producte, Monsanto, l'any passat.

Bayer recalca que el cas en particular no es pot extrapolar a altres. Els danys i perjudicis en aquest cas estan fora d'escala en comparació amb altres errors.

És possible que la suma disminueixi després d'una apel·lació, com ha succeït abans. La suma punitiva en el primer veredicte advers es va reduir de 250 milions de dòlars a 39 milions.

Tot i així, el valor de mercat de la companyia va baixar en 1.600 milions el matí de dimarts. La pregunta per als inversors és si els costos d'un gran acord que abasti totes les denúncies sobre Roundup i qualsevol deteriorament en el valor del seu futur negoci lligat al glifosat excedeixen els 42.000 milions esborrats del valor de mercat del grup des que es van complicar les coses des del punt de vista judicial a l'agost.