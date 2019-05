L'amo d'un hotel rural denúncia al pastor Nel Cañedo per les amenaces que va abocar

Lluny d'allunyar-se, la tempesta augmenta. L'amo de l'hotel rural que fa dies va denunciar el soroll que feia un galliner situat a prop del seu establiment i que no deixava dormir als seus clients ha tornat a recórrer a la Justícia. En aquesta ocasió s'ha querellat contra Nel Cañedo, el pastor conegut pels seus vídeos virals a internet i que va llançar un vídeo en què criticava l'actitud de l'hostaler. El vídeo, penjat a Youtube, acumula més de mig milió de visualitzacions.

Durant els cinc minuts que dura el vídeo, Cañedo arriba a dir que l'amo de l'hotel que va denunciar al propietari del galliner apareixia en una foto al diari "amb pit colom". "Venia de gust anar i enfonsar-te una pala al pit", assegurava el pastor "youtuber". Aquesta és una de les frases que ha incorporat en la seva denúncia l'hostaler al·legant que això constitueix una amenaça.

Va ser l'Ajuntament de Cangas d'Onís el que finalment va obligar a Fernando Villaroel a tancar el galliner. Però el propietari d'aquesta instal·lació es va negar fa dies a retirar els animals i sol·licitar un nou mesurament de sorolls per certificar si realment són els seus galls els que passen els decibels impedint el descans dels turistes. Els mesuraments per les quals es va decretar el galliner van ser des de les 10 de la nit del 5 de febrer de 2019 fins a les vuit del matí del dia següent. No van deixar cap dubte. Es van registrar 72,4 decibels.

"No està clar que siguin els meus animals els que causen el soroll ja que hi ha més gent que té gallines a la zona i pardals que canten fort", va afirmar llavors l'afectat (en aquest enllaç tens totes les seves declaracions). El propietari de l'hotel ja havia sol·licitat al setembre de 2018 a la Conselleria de Medi Ambient un mesurament de sorolls després que la Policia Local manifestés que no tenia sonòmetre i tècnic qualificat per executar-la.