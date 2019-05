Detenen ferit i ensangonat l'home que va apunyalar la seva exparella a Vimianzo

Javier Miñones, el presumpte agressor de la seva exparella aquest matí a Vimianzo (la Corunya), va ser localitzat i detingut a la platja Dos Muiños de la localitat de la Corunya de Muxía, segons fonts de la recerca. L'home va ser trobat ensangonat però en bon estat de salut, i va ser traslladat sota custòdia de la Guàrdia Civil a l'hospital Virxe de Xunqueira de Cee, on li realitzen el preceptiu reconeixement mèdic.

L'excandidat a alcalde de Compromís Per Galícia i actor estava sent buscat per agents de la Guàrdia Civil després que fugís amb cotxe aquest matí per haver acoltellat presumptament la seva exparella a la seu d'Unións Agràries, on ella treballa.

A l'entorn de les nou del matí, el presumpte agressor va clavar un ganivet al coll a Montse L.M., de 48 anys, després que tots dos mantinguessin una forta discussió, i li va causar ferides de gravetat, de les quals ha estat intervinguda a l'hospital Clínic de Santiago, on roman a l'UCI.

La víctima no ho havia denunciat mai, per la qual cosa no consten antecedents o ordres de protecció amb relació a ella, però sí que existeix una denúncia prèvia d'una altra dona contra ell per violència masclista, segons fonts de la recerca.

El presumpte agressor va ser candidat de Compromís Per Galícia (CxG) en les passades eleccions municipals de 2015, si bé des d'aquesta formació política aclareixen que des d'aquest any, quan Javier va concórrer a les eleccions, no és afiliat ni té cap vinculació.

En un comunicat, la Comissió Executiva de CxG va condemnar aquest «lamentable cas de violència masclista», es va solidaritzar amb la víctima i tota la seva família i va considerar urgent elaborar polítiques actives que erradiquin aquest tipus d'«actes tan repulsius».

També l'Ajuntament de Vimianzo va condemnar aquesta agressió masclista i l'alcalde, Manuel Antelo, va expressar la seva solidaritat amb la víctima, amb els seus fills i amb tota la seva família.

A més, va emetre una declaració institucional en la qual es posa a la disposició de Montse i demana respecte a la seva intimitat, va exigir tots els mitjans necessaris per posar fi a la xacra del masclisme i va fer una crida al poble de Vimianzo a sumar-se a la concentració de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.

El sindicat Unións Agràries, on treballa Montse, va manifestar la seva «més enèrgica repulsa» per aquesta greu agressió i espera una ràpida detenció del presumpte agressor.

Va convocat així mateix una concentració de «repulsa al terrorisme contra les dones» i de suport a la família de l'agredida davant la seva seu central a Compostel·la ahir a la tarda, a les set, a la qual van assistir unes trenta persones que van guardar més d'un minut de silenci després de la pancarta «No a la violència masclista, ànim Montse».

Aquesta agressió masclista ha causat una gran commoció en aquest petit poble de la Corunya en el qual tothom es coneix i on no és difícil que qualsevol cosa que passi afecti alguna de les seves famílies, com li ha passat a l'exalcalde José Antonio Miñones. L'exregidor és familiar de Javier i confessa que «mai em vaig imaginar que pogués arribar a aquests extrems». «Creia que aquestes són coses que queden lluny, que passen a Madrid o en grans ciutats, però al final et toquen a la porta de casa», va lamentar.