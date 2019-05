Els EUA redueixen el personal diplomàtic a l'Iraq en plena escalada amb l'Iran

En plena escalada de tensió amb l'Iran, els EUA van fer ahir un pas més en la seva estratègia de pressió al règim persa i van ordenar evacuar el personal no essencial de la seva ambaixada a Bagdad i del seu consolat a Erbil, capital de la regió del Kurdistan (nord de l'Iraq), al·legant motius de seguretat. Un anunci que no va agradar a l'Iraq, el govern del qual va afirmar ahir que el país és «molt estable». Per la seva part ,el líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Ali Jameneí, va descartar ahir una guerra entre el seu país i els Estats Units, malgrat les actuals tensions al golf Pèrsic, així com tornar a negociar amb Washington, una opció que va qualificar de «verinosa».

L'ambaixada estatunidenca al país àrab va recomanar als seus ciutadans que surtin de l'Iraq «tan aviat com sigui possible». L'evacuació del personal diplomàtic es produeix en ple augment de tensió entre Washington i l'Iran, país veí a l'Iraq i amb gran influència a Bagdad.

En l'última setmana, els EUA han enviat al golf Pèrsic el portaavions USS Abraham Lincoln, el buc d'assalt amfibi USS Arlington, míssils antiaeris Patriot i bombarders B-52, després de denunciar que havien detectat «indicis» de plans ofensius iranians contra les seves forces i interessos a Orient Pròxim.



Entrenaments suspesos

No obstant això, la coalició internacional que combat el gihadisme a Síria i l'Iraq va refutar les acusacions de Washington i va negar que l'Iran suposi una creixent amenaça per a les seves tropes. «No, no s'ha produït un augment en les amenaces de forces recolzades per l'Iran a l'Iraq o a Síria», va afirmar aquest dimarts un portaveu de l'aliança, el major Christopher Ghika, qui va oferir una roda de premsa a Bagdad que va poder seguir-se al Pentàgon.

Davant la insistència dels periodistes, Ghika va reiterar fins a tres ocasions que la coalició no havia detectat un increment en el «nivell d'amenaça» que representen les forces afines a Teheran presents a la regió.

De totes maneres, i davant el caire que poden prendre els esdeveniments, Holanda i Alemanya van decidir ahir suspendre la instrucció de soldats iraquians que lluiten contra el grup terrorista Estat Islàmic (EI). El Govern alemany, malgrat considerar que no hi ha «amenaces concretes» d'un atac iranià, sí que veu una situació «extremadament seriosa» a la regió.

No obstant això, els EUA van reaccionar a aquests anuncis i van sostenir que les seves forces continuaran ensinistrant militars iraquians perquè mantinguin la seva pressió sobre la presència «residual» de gihadistes de l'EI.

I tot això després que la temperatura política s'elevés diversos graus el passat cap de setmana a Orient Pròxim després que Aràbia Saudita i Unió dels Emirats Àrabs (EAU) denunciessin el suposat sabotatge de diversos dels seus bucs petroliers en aigües prop del golf Pèrsic.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, va avisar ahir que l'escalada de la tensió entre els Estats Units i Iran pot portar a desestabilitzar una regió ja per si mateix molt «volàtil» i va dir seguir la situació amb «creixent preocupació».

La tensió s'ha disparat des que va entrar en vigor el passat 2 de maig la fi de les exempcions que els EUA havien concedit a vuit nacions perquè continuessin comprant petroli a l'Iran malgrat la retirada dels EUA del pacte nuclear amb aquest país. Com a conseqüència, les autoritats iranianes van amenaçar de bloquejar l'estratègic estret d'Ormuz, pel qual creua una gran part del cru mundial, si les sancions impedeixen les seves exportacions de petroli, vitals per a l'economia del país persa.

El ministre iranià de Defensa, Amir Hatamí, va assegurar ahir que les Forces Armades del seu país estan preparades per derrotar els EUA i Israel. Hatamí va denunciar que els EUA han optat per llançar «una ofensiva contra el poble iranià», que inclou sancions econòmiques, amb l'objectiu d'«intimidar el país i la regió».

A més, el president de Rússia, Vladímir Putin, va afirmar ahir que a l'Iran no li convé sortir del pacte nuclear subscrit en 2015 després que Teheran anunciés ahir la seva intenció d'incomplir parcialment les seves obligacions.