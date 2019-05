Meritxell Batet i Manuel Cruz presidiran Congrés i Senat

La fins ara ministra de Política Territorial Meritxell Batet serà la nova presidenta del Congrés dels Diputats, mentre que el cap de llista del PSC al Senat, Manuel Cruz, serà president de la cambra alta. Són els noms que el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, proposarà a l'Executiva Federal del partit que es reuneix a les 12.30, i que posteriorment els socialistes portaran a les sessions constitutives de les dues cambres del pròxim dimarts a les 10 del matí. Amb les seves designacions el PSC guanya protagonisme en aquesta nova legislatura que Pedro Sánchez ha assegurat que ha de ser la de la "concòrdia" i la superació del conflicte a Catalunya dins del marc de la Constitució.

Batet ha estat una de les figures claus de la primera etapa de l'executiu de Sánchez, que la va convertir en titular de la cartera de Política Territorial tan bon punt va conformar el govern després de la moció de censura.

Diputada al Congrés des del 2004, haurà de dirigir ara la cambra més fraccionada des de la Transició en un moment en què el diàleg entre l'executiu espanyol i les forces independentistes pot esdevenir clau en l'estabilitat de la legislatura.

La seva sortida de l'executiu deixa ara una vacant que Sánchez haurà de resoldre a la conformació del nou Consell de Ministres, malgrat que el president espanyol ja ha avançat que té intenció de mantenir l'estructura del que ha estat el seu equip en els primers 11 mesos de govern.

Batet, de 46 anys, va néixer a Barcelona, és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i també va fer cursos de doctorat. Ha exercit com a professora de Dret Administratiu i Constitucional.

En la seva trajectòria política destaca la col·laboració amb Narcís Serra en la primera secretaria del PSC. El 2004 va concórrer a la llista al Congrés de PSC com a independent i, posteriorment, es va afiliar al partit.

Com a càrrec orgànic al PSOE, ocupa la secretaria d'Estudis i Programes de la Comissió Executiva Federal i també forma part de l'executiva del PSC on és secretaria d'impuls federal.

El seu nom estava les travesses per esdevenir presidenta del Congrés, malgrat que també sonava amb força el de la titular de Defensa, Margarita Robles.



Manuel Cruz en substitució d'Iceta

El president del govern espanyol també proposarà a l'executiva del PSOE la designació de Manuel Cruz com a candidat a presidir el Senat. Ho és en substitució de Miquel Iceta, que va topar amb el 'no' de les forces independentistes al Parlament i no va poder esdevenir senador per designació autonòmica.

Fonts socialistes van avançar aquest dijous que la intenció del president espanyol era presentar un candidat que ocupes de forma temporal aquest càrrec a l'espera de la decisió del Tribunal Constitucional sobre el recurs que va interposar Iceta.

Cruz, que era cap de llista del PSC pel Senat, va néixer a Barcelona el 1951 i és llicenciat i doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, on és catedràtic de Filosofia Contemporània.

Entre 1986 i 1993 va dirigir el departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura de la Facultat de Filosofia. Ha impartit docència a diverses universitats europees i americanes i ha estat investigador a l'Institut de Filosofia del Consell Superior d'Investigacions Científiques.

És col·laborador habitual de mitjans com El País, El Confidencial, Catalunya Ràdio i la Ser, a més d'autor d'una trentena de llibres.

Va ser diputat al Congrés la passada legislatura i ha estat portaveu del PSOE a la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats. També va ser, juntament amb Batet, un dels 15 diputats del Grup Socialista que va votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy com a president del govern.