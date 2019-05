El socialista que va negociar amb Ternera el qualifica com l'"heroi de la retirada"

El socialista que va negociar amb Ternera el qualifica com l'"heroi de la retirada"

L'expresident del PSE-EE Jesús Eguiguren creu que l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', va ser un dels artífexs de la fi del terrorisme d'ETA, el que s'anomena "heroi de la retirada" en termes de resolució de conflictes. Després d'apuntar que, durant la seva negociació amb la banda, va veure que Urrutikoetxea "volia acabar la història d'ETA" i li va dir que algun dia haurien de demanar perdó, ha considerat que, tot i el paper que va jugar, "les lleis són les lleis ".

En declaracions a Europa Press Televisió, Eguiguren ha assenyalat que no té "una opinió especial" sobre la detenció aquest dijous a França de 'Josu Ternera'. "Suposo que estava en crida i cerca, i l'han capturat. Jo pensava que, potser, la Policia o els serveis de seguretat l'havien deixat un cop acabat el terrorisme, perquè va ser un artífex de la fi del terrorisme, el que, en terminologia de resolució de conflictes, es diu l''heroi de la retirada'", ha apuntat.

Segons ha explicat, en matèria de resolució de conflictes, es considera que "el més difícil és buscar un líder per acabar la violència, perquè iniciar-la és fàcil". "Crec que 'Ternera' va jugar aquest paper, però suposo que tenia ordres de crida i cerca, i s'han portat a terme", ha apuntat.

L'històric dirigent socialista creu que la detenció de 'Ternera' "li semblarà malament a l'esquerra abertzale, i altres qüestionaran l'eficàcia d'una mesura així en aquests moments". "Però, tot i que reconeguem el paper que va jugar al final d'ETA, les lleis són les lleis", ha apuntat.

Després d'assenyalar que ell no té clar "quines causes té pendents" José Antonio Urrutikoetxea, ha afirmat que, mentre ETA va negociar amb ell, abans de ser substituït per Francisco Javier López Peña, àlies 'Thierry', de l'ala dura de la banda, " la seva postura d'acabar amb el terrorisme semblava sincera ". "Jo vaig veure un home que volia que finalitzés la història d'ETA i fins i tot va arribar a dir-me que algun dia haurien de demanar perdó", ha manifestat.

Fi d'ETA

Jesús Eguiguren ha considerat que ell és un dels que ha propiciat la fi de la banda. En aquest sentit, ha explicat que la seva relació amb José Antonio Urrutikoetxea, durant les negociacions, va ser "bona des del principi".

"Nosaltres anàvem a negociar, sabíem cadascú on era, ens coneixíem d'abans, però, mentre estàvem negociant, vam tenir sempre una relació cordial i, per la seva banda, hi va haver una voluntat d'arribar a acords", ha afegit.

Eguiguren era parlamentari quan Urrutiketxea també ocupava un escó com a representant d'Euskal Herritarrok, encara que, en aquell temps, van tenir "poca relació". "La seva detenció ha estat una sorpresa. Quan aquests assumptes semblaven que estaven ja passats en el temps, a mi personalment això em retrotreu una mica a èpoques passades, tant la mort d'Alfredo Rubalcaba (ex ministre de l'Interior) com això", ha apuntat .

En tot cas, creu que la detenció de 'Josu Ternera' no incidirà en la convivència dels bascos perquè "la situació d'Euskadi actualment, el tema del terrorisme, de l'esquerra abertzale i de la convivència estan prou consolidats com perquè un fet així els alteri ".