Govern i oposició de Veneçuela tornen a la via del diàleg a Noruega

El Govern de Nicolás Maduro i sectors de l'oposició veneçolana van reprendre els contactes a Cuba i Noruega, on es troben actualment els dos equips, amb la intenció d'explorar la possibilitat de ressuscitar el diàleg que va naufragar fa un any i tancar així la crisi política. Representants de Govern i oposició han viatjat a Oslo i fins a ahir havien mantingut contactes per separat amb els interlocutors noruecs de cara a un possible diàleg. Cuba va ser el primer escenari d'aquests contactes i ja és la segona vegada que les parts van a Noruega. D'aquesta forma, les converses van començar fa dies en un lloc secret d'Oslo.

Els representants del Govern són el ministre de Comunicació, Jorge Rodríguez, i el governador de Miranda, Héctor Rodríguez. Paral·lelament, hi ha el segon vicepresident de l'Assemblea Nacional, Stalin González, del partit polític Un Nuevo Tiempo, integrat en la coalició opositora Mesa d'Unitat Democràtica (MUD); Gerardo Blyde, exdiputat i exalcalde; i Fernando Martínez Mottola, exministre del Govern de Carlos Andrés Pérez.

L'autoproclamat president encarregat de Veneçuela, Juan Guaidó, va confirmar que Noruega intenta una «mediació» entre el Govern de Nicolás Maduro i l'oposició per tancar la crisi política mitjançant un nou diàleg, si bé va aclarir que no acceptarà una «negociació falsa». «Donem les gràcies al Grup de Contacte, al Grup de Lima, als nostres aliats i també al Govern de Noruega, que intenta una mediació», va dir el líder opositor des de l'Assemblea Nacional.

Per altra banda, Guaidó va anunciar que l'opositor veneçolà Iván Simonovis vaser «alliberat» de l'arrest domiciliari en què es trobava des de feia cinc anys. El líder opositor va explicar que Simonovis «ha rebut un indult», el mateix que va concedir la seva administració a tots els presos polítics i que, per ara, només s'havia «executat» amb el destacat dissident Leopoldo López.