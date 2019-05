El seguiment a un col·laborador va propiciar l'arrest de Ternera

José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, àlies Josu Ternera, va ser traslladat a la presó de Bonneville després de ser detingut a primera hora del dia en l'operació Infància Robada de la Guàrdia Civil i la DGSI a Sallanches, als Alps francesos. Josu Ternera va ser traslladat sota custòdia policial perquè declarés davant un jutge a Bonneville, localitat situada entre Ginebra i Sallanches. En unes imatges de TVE es va poder apreciar el dirigent d'ETA emmanillat i amb una caputxa que li tapava la cara quan sortia de dependències policials a l'Alta Savoia, la zona on va ser arrestat després de 17 anys de fugida.

Ternera va ser arrestat a l'aparcament a Sallanches després de sortir d'un hospital on va ser tractat d'una malaltia. L'etarra s'allotjava a casa d'un amic en una localitat propera. Amb ell hi havia un home que va quedar en llibertat després de ser interrogat per la policia francesa, que es va interessar sobre els seus possibles vincles amb el veterà dirigent de la banda terrorista.

Els serveis d'informació li seguien la pista després de descobrir que havia fixat la seva residència prop de la localitat de Saint Gervais les Bains, en una zona molt visitada pels amants dels esports d'hivern i situada molt a prop de les fronteres entre França, Suïssa i Itàlia. Entre aquest municipi i Sallanches hi ha una distància d'11 quilòmetres.

La recerca de Josu Ternera es va iniciar amb el seu pas a la clandestinitat el novembre de 2002, quan era parlamentari d'Euskal Herritarrok, després d'haver estat citat a declarar pel Tribunal Suprem per ordenar l'atemptat contra la caserna de Saragossa en el qual van ser assassinades 11 persones, sis d'elles menors d'edat. És en memòria d'aquestes víctimes que s'ha batejat l'operació com a Infància robada.

L'excap de la banda terrorista ETA està processat en quatre causes a l'Audiència Nacional: l'atemptat contra la caserna de Saragossa el 1987, l'assassinat del directiu de Michelin Luis María Hergueta el 1980, el finançament d'ETA a través d'herriko tavernes i l'acusació de delictes de lesa humanitat juntament amb altres quatre antics dirigents de l'organització.

En una compareixença al Congrés, el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va agrair l'actuació de la Guàrdia Civil i va assenyalar que entre les possibilitats que s'obren ara hi ha l'entrega temporal perquè sigui jutjat a l'Audiència Nacional, malgrat que té pendent una condemna a França.

Marlaska va confirmar que Josu Ternera, de 69 anys, va ser arrestat quan caminava per un aparcament de Sallanches i que anava acompanyat per un home. Sobre l'estat de salut de Urrutikoetxea va demanar cautela, tot i que va afegir que «ha estat detingut al carrer, caminant i en un aparcament. Podem inferir que la seva salut és raonable».



La veu de la dissolució

Josu Ternera, que va posar veu al costat de Soledad Iparraguirre, àlies Anboto, al comunicat de dissolució d'ETA al maig de 2018, era un dels objectius prioritaris de les forces de seguretat. El seu últim rastre es dilueix al juliol de 2013. Aquell any va escapar d'un operatiu policial al voltant d'un pis llogat a Durban-sur-Arize, al sud de França i molt a prop d'Andorra i de la frontera espanyola, on visitava la seva dona i el seu fill acabat de néixer.

Amb Josu Ternera cau l'últim líder simbòlic que li quedava a la banda terrrorista ETA una vegada derrotada. La seva vida va transcórrer entre els càrrecs de representació pública i la clandestinitat, però sempre al servei d'una organització en la qual va exercir pràcticament totes les funcions que es poden exercir, inclosa la de negociador en els diversos fallits processos de diàleg amb el Govern.