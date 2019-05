Un exsecretari del PSE qualifica Ternera d'«heroi de la retirada»

L'expresident del PSE-EE Jesús Eguiguren va generar una gran polèmica en assegurar que Josu Ternera va ser un dels artífexs de la fi del terrorisme d'ETA, qualificant-lo d'«heroi de la retirada» en termes de resolució de conflictes. Després d'apuntar que, durant la seva negociació amb la banda, va veure que Urrutikoetxea «volia acabar la història d'ETA» i li va dir que algun dia haurien de demanar perdó, va considerar que, tot i el paper que va jugar, «les lleis són les lleis».

L'històric dirigent socialista considera que la detenció deTernera «li semblarà malament a l'esquerra abertzale, i altres qüestionaran l'eficàcia d'una mesura així en aquests moments». «Però, tot i que reconeguem el paper que va jugar en el final d'ETA, les lleis són les lleis», va reiterar.

El president del PP, Pablo Casado, va exigir al PSOE que obligui Eguiguren a demanar perdó per haver dit que l'històric dirigent d'ETA va ser un dels artífexs de la fi del terrorisme d'ETA i un heroi. «Que a un assassí d'almenys 11 persones i sis nens li digui un secretari general dels socialistes del País Basc que és un heroi em causa tal indignació i tal vergonya per part del PSOE que espero que li facin demanar perdó o, si no, Pedro Sánchez no podrà jugar una vegada més a l'equívoc que Arnaldo Otegi tingui a veure en el seu futur govern com va tenir a veure en la moció de censura, és inacceptable», va afegir Casado.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va criticar les paraules de l'expresident del PSE-EE i va destacar que «herois de la democràcia» són les víctimes de la banda terrorista, no qui va ordenar els atemptats.

També van resultar polèmiques les paraules de la diputada del PP per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, que va assegurar que «Rubalcaba no va derrotar ETA. ETA va ser derrotada per l'esforç i sacrifici de la Guàrdia Civil, la policia, els jutges i la societat espanyola».