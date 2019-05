L'alcalde de Nova York vol optar a la Casa Blanca

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, es va sumar a la llista de més de 20 personalitats que aspiren a fer-se amb la candidatura del Partit Demòcrata per a les eleccions presidencials de 2020 i ho va fer amb un simbòlic vídeo dirigit expressament a la classe treballadora. «Sóc Bill de Blasio i em presento a president perquè és moment de posar primer la gent treballadora», va anunciar l'alcalde al final d'un vídeo difós a Internet i en el qual va llançar missatges a favor de la integració social i de la lluita contra el canvi climàtic.

«M'encarregaré dels rics, m'encarregaré de les grans corporacions, no vull descansar fins que el Govern serveixi els treballadors, com a alcalde de la ciutat més gran dels Estats Units ja ho he fet», va explicar De Blasio, que va advocar per «frenar» Trump, amb qui ja s'ha enfrontat en diverses ocasions.

De Blasio, de 58 anys, governa a Nova York des de 2014 i ha impulsat polítiques progressistes. El seu matrimoni interracial s'ha convertit en un símbol d'una ciutat que sempre s'ha descrit com a cosmopolita, en un moment en què part de les bases demòcrates busca un rostre aliè a Washington per contrarestar Trump. En tot cas, el 71 per cent dels ciutadans de Nova York no vol De Blasio aspirant a la Casa Blanca.