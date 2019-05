Josu Ternera vivia sol en un refugi de muntanya i feia esport de manera regular

José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, àlies Josu Ternera, vivia sol en un refugi de muntanya entre pistes d'esquí en una zona propera a la localitat de Saint Gervais les Bains, als Alps francesos, feia esport de forma continuada i portava en el moment de la seva detenció 4.000 euros, segons fonts de la lluita antiterrorista.

Aquestes fonts posen en dubte que Josu Ternera, de 68 anys i un dels màxims dirigents d'ETA, estigui greument malalt, tot i que s'estan fent comprovacions sobre si rebia un tractament mèdic de forma puntual. El refugi tenia unes condicions mínimes d'habitabilitat i des d'allà, pràcticament cada dia, sortia a la muntanya per realitzar marxa. Els experts creuen que es deu precisament a aquest motiu el fet que estigui tan prim.

En el moment de la detenció en un aparcament d'un centre mèdic a Sallanches a mans d'agents de la DGSI francesa i del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil que li anaven al darrere, Josu Ternera va intentar explicar en francès que es tractava d'un error i, d'aquesta manera, despistar els agents, encara que finalment no va oferir resistència i va ser emmanillat.

No anava armat quan va ser sorprès per la policia després de 17 anys fugat de la Justícia, reclamat per causes pendents tant a França com a Espanya. No obstant això, la investigació està oberta i són les autoritats franceses les que lideraran diligències policials complementàries, entre les quals hi ha un escorcoll a fons del refugi on s'amagava el veterà terrorista.

Saint Gervais les Bains és una petita localitat d'una zona molt concorreguda per a la pràctica d'esports d'hivern i molt a prop de les fronteres entre França, Suïssa i Itàlia. Entre aquest municipi i Sallanches, on va ser arrestat, hi ha una distància d'11 quilòmetres. Ternera es troba des de dijous a la presó de Bonneville.

El seu aspecte, com prova una fotografia del moment en què va ser detingut al pàrquing d'un centre mèdic de Sallanches, mostra un Urruticoetxea visiblement desmillorat respecte les últimes fotografies seves abans de fugir el 2002, quan era parlamentari d'Euskal Herritarrok i va evitar declarar al Tribunal Suprem per ordenar l'atemptat contra la caserna de Saragossa el 1987.

En el moment de l'arrest en l'operació Infància Robada, en record dels nens assassinats per ETA, lluïa una gorra i roba esportiva, i també portava una motxilla i ulleres. Estava acompanyat per un home que va ser interrogat i va quedar en llibertat.

Fonts de la lluita antiterrorista investiguen ara com va aconseguir reunir els 4.000 euros, tot i que afirmen que és aviat per treure conclusions. També destaquen que Josu Ternera era un dels objectius prioritaris, però que ja es treballa per detenir altres terroristes pròfugs de la Justícia en tres línies d'investigació prioritàries un cop derrotada ETA: Els etarres amb condemnes pendents, les accions criminals sense aclarir i mantenir l'alerta davant la dissidència de la banda terrorista.

Els agents del Servei d'Informació van viure amb eufòria la detenció de Josu Ternera, ja que la consideraven un desafiament a causa dels anys que portaven buscant-lo.