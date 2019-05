El PSOE insta PP i Cs a abstenir-se per permetre la investidura de Pedro Sánchez

Meritxell Batet ha estat triada per Pedro Sánchez per presidir el Congrés dels Diputats.

El PSOE vol que la sessió d'investidura de Pedro Sánchez no estigui a les mans de les forces independentistes i va instar el PP i Ciutadans a facilitar-la mitjançant l'abstenció. La petició es va produir hores després de tancar amb Podem la Mesa del Congrés. Des de les eleccions del 28-A s'havia especulat amb el paper que ERC podria jugar en les negociacions per al repartiment de llocs de les meses de les Corts, però no en tindrà cap. El president del PP, Pablo Casado, va rebutjar una abstenció del PP. «El PP no s'abstindrà ni facilitarà el govern de Pedro Sánchez perquè a Espanya no li convé que governi el PSOE amb els seus socis», va afirmar Casado.

Segons les declaracions que va efectuar el responsable d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, sembla evident que les relacions entre el PSOE i ERC no passen per un bon moment. «No volem dependre dels independentistes», va afirmar el ministre de Foment en funcions.

Davant la possibilitat que els avals d'aquestes formacions siguin necessaris, Ábalos va instar Cs i el PP a abstenir-se i permetre que Sánchez presideixi el Govern «per Espanya i per l'estabilitat». «Que ens salvin d'aquestes dependències», va afegir.

En tot cas, dependències com les esmentades per Ábalos no n'hi va haver en la composició de les meses del Congrés i del Senat, en les quals el líder del PSOE ha col·locat figures totalment afins. Hi havia expectació per conèixer la seva decisió després de frustrar-se l'intent de situar Miquel Iceta a la Presidència del Senat. Amb la designació del parlamentari del PSC Manuel Cruz per exercir la quarta autoritat de l'Estat, Sánchez clausura la via Iceta, però sense sortir-se del guió inicial.

Els socialistes catalans tindran el càrrec més alt de la Cambra Alta i el més alt de la Cambra Baixa, atès que Meritxell Batet és la persona elegida per a la Presidència del Congrés.

La composició de la Mesa de la Cambra Baixa s'ha resolt en bona part per l'acord amb Unides Podem, que s'ha assegurat la Vicepresidència primera, que recaurà en Gloria Elizo, i la Secretaria primera, que passarà a mans de Gerardo Pisarello, fins fa poques setmanes càrrec de confiança de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Cinc llocs passen a les forces «progressistes», ja que també hi estaran presents els socialistes Alfonso Rodríguez Gómez de Celis i Sofia Herranz, afins a Sánchez. Tot apunta a que PP i Cs retindran els quatre càrrecs restants.

La negociació de la Mesa del Senat va deparar més sorpreses, ja que el PSOE va renunciar a fer valer la seva majoria, de manera que s'assegura tres llocs i cedeix un al PP (també amb tres) i un altre al PNB, que serà l'única força nacionalista amb representació als òrgans de govern de les Corts Generals.