Àustria convoca eleccions per un cas de corrupció del vicecanceller

Àustria celebrarà eleccions anticipades aquest any després de trencar-se la coalició de conservadors i ultranacionalistes que va assumir el poder fa quasi dos anys, segons va anunciar ahir el canceller federal del país, Sebastian Kurz.

«He proposat al president de la república convocar eleccions anticipades el més aviat possible», ha dit Kurz en una roda de premsa després que el vicecanceller i fins poques hores abans líder dels ultranacionalistes dimitís enmig d'un escàndol per un vídeo en el qual accepta cometre actes de corrupció.

El vicecanceller, Heinz-Christian Strache, feia poques hores que havia dimitit tant del seu càrrec públic com del lideratge del seu ultradretà Partit de la Llibertat, després de ser acusat d'oferir contractes estatals a un oligarca rus a canvi de suport polític, segons va fer saber en roda de premsa recollida per la cadena OE24.

L'acusació surt d'un vídeo amb data de l'any 2017 i publicat en les últimes hores pels mitjans alemanys, on Strache sembla discutir contractes estatals amb la neboda d'un mecenes rus a canvi de suport polític durant una festa a Eivissa.

En la seva compareixença, Strache va insistir que no va violar cap llei, encara que va reconèixer que va participar en aquest «assumpte extremadament vergonyós» en estat d'embriaguesa, abans de demanar disculpes a la dona i els simpatitzants per comportar-se com «un machorro begut per impressionar una dona atractiva». «Em vaig comportar com un adolescent», va afirmar Strache.

No obstant això, el polític va acusar una «xarxa criminal» de filtrar el vídeo, que va descriure com un «assassinat polític selectiu» contra la coalició de Govern d'Àustria. Segons va explicar, la dona es va posar en contacte amb ell a través del diputat del Partit de la Llibertat Johann Gudenus, que apareix al vídeo exercint funcions de traductor, i que també va presentar la seva dimissió.

Strache, la formació del qual és soci menor en aquesta coalició, va decidir posar el seu càrrec a disposició de canceller, Sebastian Kurz, després d'una reunió mantinguda entre tots dos al matí d'aquest dissabte a la seu de la Cancelleria a Viena.

El mateix vicecanceller va informar durant la seva compareixença que l'excandidat presidencial del Partit de la Llibertat i actual ministre de Transport, Norbert Hofer, el substituiria en tots dos llocs.