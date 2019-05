Manuel Cruz, un federalista independent per impulsar la reforma del Senat

Constitució de les Corts. Amb l'elecció de Manuel Cruz, Pedro Sánchez manté l'aposta per col·locar un federalista català al capdavant de la cambra alta tot i no tenir l'impacte de Miquel Iceta

ense carnet de partit i federalista convençut: així és Manuel Cruz, el doctor en Filosofia que Pedro Sánchez vol situar al capdavant del Senat per impulsar la reforma de la cambra alta, després que l'independentisme frustrés la seva primera opció per al càrrec, el líder del PSC, Miquel Iceta.

Nascut a Barcelona el 1951, Cruz fa anys que defensa des dels mitjans de comunicació que Espanya ha d'avançar cap a un model federal. Aquesta convicció, precisament, el va portar a presidir entre el 2013 i el 2016 Federalistes d'esquerres, entitat nascuda el 2012 de la qual és vocal d'honor, i que a la seva pàgina web defensa una reforma de la Constitució en pro d'aquest model territorial, que «gestiona la diversitat de la societat des del pacte, la racionalitat, la solidaritat i el respecte mutu». Cruz va deixar d'estar al capdavant d'aquesta associació el 2016, el mateix any que va concórrer, en qualitat d'independent, com a número dos de la candidatura del PSC al Congrés que encapçalava Meritxell Batet, a qui Sánchez ha situat com a pròxima presidenta de la cambra baixa. Des del seu escó, va ser un dels diputats del grup socialista que va votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy com a president del Govern.

Amb la seva elecció, el líder del PSOE manté l'aposta per col·locar un català federalista al capdavant del Senat, encara que el seu nomenament no té el mateix impacte mediàtic que hagués tingut Miquel Iceta, el pla A de Sánchez, la designació com a senador del qual van impedir ERC, JxCat i la CUP ahir dijous al Parlament. Cruz, que va encapçalar la llista del PSC al Senat a les eleccions generals del 28 d'abril, va defensar durant la campanya que cal reformar la cambra alta perquè compleixi amb plenitud la seva funció de representació territorial.

També, es va mostrar partidari de traslladar la seu d'aquesta institució a Barcelona, una proposta que els socialistes catalans han posat sobre la taula en més d'una ocasió, si bé va subratllar que no ho veia com una prioritat o una cosa executable a curt termini.