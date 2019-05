Més de 170 estudiants denuncien que un metge d'Ohio va abusar d'ells

Més de 170 estudiants homes de la Universitat Estatal d'Ohio han afirmat que van patir abusos sexuals per part d'un metge ara mort i han sostingut que les autoritats de l'entitat tenien coneixement de la situació però no van fer res, segons un informe.

Richard Strauss va ser acusat d'abusar d'almenys 177 estudiants homes quan va treballar com a metge per al departament d'esports i el centre de salut estudiantil entre 1978 i 1998, segons l'informe publicat per l'entitat, que detalla les troballes d'una investigació independent d'un any de durada.

L'informe també sosté que les autoritats educatives sabien del tracte abusiu del metge en 1979, però les queixes mai van ser enviades als departaments d'atletisme o de salut estudiantil fins a 1996, quan l'entitat va suspendre Strauss després d'una «investigació molt limitada» sobre la denúncia d'un estudiant que va ser acariciat durant un examen.