Sánchez diu que l'únic pacte que hi ha és «de la dreta amb la mentida»

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat que no té cap acord amb els partits independentistes i que, en tot cas, l'únic pacte que hi ha és el "de la dreta amb la mentida".

En un acte de la campanya de les municipals i autonòmiques des d'Albacete, aquest diumenge al vespre, el líder del PSOE ha respost així els qui l'acusen de tenir una entesa amb ERC i JxCat, i que el "veto" a Miquel Iceta com a senador per acabar optant a la presidència de la cambra alta és un "cimbell". D'altra banda, Sánchez ha reivindicat que la Constitució no és patrimoni de ningú, sinó la "pàtria" de tota la ciutadania.

El cap de files socialista també ha demanat que els espanyols votin "amb coherència" el 26-M i que, per tant, també donin la victòria al PSOE, després del resultat del 28-A. "Les urnes avui estan buides", ha advertit Sánchez, que ha conclòs que votar els socialistes diumenge que ve és apostar per l'"avançament" que proposen per al conjunt de la societat.