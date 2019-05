Almenys 17 ferits a Egipte en explotar una bomba en una zona turística

L'explosió també va afectar un vehicle privat amb quatre persones al seu interior que circulava prop de l'autobús. A l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia si els seus ocupants havien resultat ferits. Els serveis d'Emergència van acudir al lloc dels fets i la policia va acordonar la zona per investigar l'incident.

Per la seva banda, el ministeri d'Antiguitats egipci va aclarir en un comunicat que l'explosió no va causar danys al Gran Museu Egipci, un espai de 92.000 metres quadrats que exhibirà per primera vegada l'aixovar complet de Tutankamon i que es troba encara en construcció. La detonació es va produir a 50 metres de la tanca exterior del recinte i a més de 400 metres de l'edifici del museu.