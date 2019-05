Deu anys de presó per als pares que van usar una nena de 3 mesos en un vídeo porno

Els pares detinguts l'agost de 2017 a Valladolid per abusar de la seva filla, de tres mesos, i utilitzar-la per gravar un vídeo pornogràfic han ratificat avui l'acord que els portarà deu anys a la presó, davant als catorze que inicialment sol·licitava per a ells el Ministeri Fiscal.

Els progenitors de la petita, a la qual se li va detectar una intoxicació de cocaïna durant un examen mèdic, han pactat una condemna per un delicte d'abusos sexuals sobre la petita en concurs amb un altre d'utilització de la menor per a l'elaboració de material pornogràfic.

El judici s'ha celebrat a porta tancada, tot i que simplement ha consistit en les compareixences dels dos agents de la Policia Nacional que van intervenir en la detenció de la parella i en el testimoni d'un altre, pertanyent a la Brigada de Policia científica, que va procedir al bolcat del material del telèfon mòbil de l'acusat, en els dos casos únicament per ratificar els seus respectius informes, segons han informat fonts jurídiques.

La vista ha conclòs després que els dos acusats ratifiquessin la sentència de conformitat pactada amb l'acusació pública, consistent en deu anys i un dia de presó per un delicte d'abusos sexuals en concurs medial amb un altre d'utilització de menys per a l'elaboració de material pornogràfic.