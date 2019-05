Dos joves ferits en un tiroteig durant una festa de petició de mà a Galícia

Les forces de seguretat busquen un individu, germà del líder de l'anomenat Clan dels Morones, Sinaí Giménez, com a suposat autor dels trets que van ferir una noia de 15 anys i un jove de 18 que participaven en una festa de petició de mà a la localitat de Pontevedra d'O Porriño. El jove es troba en llibertat sota fiança de 50.000 euros en ser un dels Morones investigats en la causa que instrueix un jutge de Cangas per suposades extorsions a venedors ambulants dels Zamoranos a la província de Pontevedra.

Cap a dos quarts de dues de la matinada, un jove va entrar al local multiusos en el qual s'estava celebrant la festa, a la zona de Torneiros, i va començar a disparar al sostre. Com a conseqüència dels trets es van produir diversos rebots i dues bales van ferir aquests joves. La noia de 15 anys va patir lesions a la cara i va haver de ser traslladada a l'hospital Povisa de Vigo. En aquest hospital gallec hi està ingressat per problemes de salut un altre germà de Sinaí Giménez, de manera que la Policia Nacional ha muntat un operatiu de seguretat per evitar nous enfrontaments entre clans d'ètnia gitana. Paral·lelament, el jove de 18 anys va rebre l'impacte de la bala a l'omòplat i està hospitalitzat al centre Álvaro Cunqueiro, segons van assenyalar fonts de la Guàrdia Civil.

Després de realitzar els trets, el jove va sortir al carrer i va fugir en un automòbil conduït per una altra persona, que l'estava esperant. Segons va explicar la Guàrdia Civil, s'està buscant el jove que va efectuar els trets, que va fugir en un cotxe marca Seat Toledo. Encara que de moment la investigació continua oberta, tot indica que els fets estan relacionats amb un conflicte entre clans.