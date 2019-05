Evacuen la Torre Eiffel per un home que escalava la seva estructura

La Torre Eiffel ha estat evacuada aquest dilluns després que es detectés una persona que estava escalant per l'estructura, un dels principals atractius turístics de la capital de França, París. "La Torre Eiffel es troba tancada fins a nova ordre. Aconsellem als nostres visitants que posposin la visita", ha dit l'empresa que gestiona el lloc a través del seu compte a la xarxa social Twitter.



Segons les informacions facilitades pel diari francès 'Le Figaro', l'home ha estat vist en el segon pis de la torre, motiu pel qual han estat alertats els serveis d'emergència parisencs. "Creiem que va arribar al segon pis a través dels ascensors, com la resta de visitants", ha dit una portaveu de SETE, la companyia que gestiona la Torre Eiffel.





Someone appears to be scaling the Eiffel Tower right now (h/t @jimforkincnbc | picture via APTN) pic.twitter.com/HOObFv8dap