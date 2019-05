Una menor trenca un plat al cap a la seva mare perquè li havia tret el mòbil

El càstig d'una mare a la seva filla de treure-li el telèfon mòbil per no ordenar la seva habitació va ser replicat de forma violenta. Mentre la progenitora estava dormint, l'adolescent de 16 anys li va trencar un plat al cap. El fort impacte va deixar a la dona una ferida al nas i un bony. Agents de la Policia Local de Palma es van presentar al domicili i van informar dels fets a la Fiscalia de Menors.

L'agressió va passar cap a les cinc de la tarda de dissabte en un domicili de la capital Balear. La mare va recriminar la seva filla, de 16 anys, que no hagués ordenat la seva habitació, tal com li havia ordenat prèviament. Com a càstig li va retirar el telèfon mòbil.

La menor, furibunda, va aprofitar que la seva mare s'havia adormit per perpetrar la seva venjança. Quan la dona estava indefensa, sumida en un profund somni, l'adolescent li va trencar un plat de vidre al cap i el va fer miques. Els trossos van provocar a la víctima un tall al nas i l'impacte li va causar un bony al cap d'uns deu centímetres.

Fastiguejada del comportament violent de la seva filla, la mare va trucar a la Policia Local de Palma per denunciar el que havia passat. Una patrulla no va trigar a personar-se al domicili de la víctima. Quan els agents estaven a l'habitatge. la menor s'havia amagat. La van acabar trobant a l'interior d'un armari.

Un cop fora, l'adolescent va confessar l'agressió a la seva mare amb el plat perquè havia tingut "un atac d'ira". L'adolescent va justificar el seu comportament violent amb la dona perquè "havia de fer una trucada important".

La progenitora va assegurar als agents que aquesta agressió que acabava de patir distava de ser un cas aïllat. Segons les seves paraules, quan la seva filla tenia 12 anys l'havia intentat enverinar a injectar detergent de fregar terres en un iogurt. Els policies van informar de l'agressió a la Fiscalia de Menors.